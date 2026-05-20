Rusko zveřejnilo záběry vojáků nacvičujících odpal jaderné hlavice

Autor: ,
  11:42
Rusko zveřejnilo záběry, které podle něj zachycují vojáky při přepravě jaderné hlavice k taktickým raketovým systémům Iskander-M, jejich nakládání a přesun na odpalovací pozice. Jde o součást rozsáhlého cvičení ruských jaderných sil.

Ruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že jeho jednotky nacvičovaly uvedení sil do „nejvyšších stupňů bojové pohotovosti pro použití jaderných zbraní“.

Rusové cvičně odpalují jaderné hlavice
Odpalovací vozidlo systému Iskander-M
Obrněný transportér BTR-82A v čele formace tvořené komplety balistických raket Iskander-M. O těchto raketách v únoru 2017 přinesl podrobný seriál Technet.cz.
Odpalovací vozidlo systému Iskander-M
16 fotografií

Třídenní cvičení, které začalo v úterý a odehrává se na území Ruska a Běloruska, přichází v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a NATO a toho, co Moskva označuje za existenční boj se Západem kvůli Ukrajině.

Video z výcviku ukázalo ruské jaderné síly, jak se přesouvají v koloně hustě zalesněnou oblastí, maskují svá vozidla a zvedají odpalovací tubus do palebné pozice.

Rusko odstartovalo cvičení jaderných sil, mluví o riziku střetu s NATO

Ministerstvo obrany také uvedlo, že manévry, do nichž je zapojeno 64 000 vojáků, přes 200 raketových odpalovacích zařízení, 140 letadel, 73 hladinových lodí a 13 ponorek, budou zahrnovat i nácvik odpalovacích procedur ruských taktických jaderných zbraní umístěných v Bělorusku.

Systém Iskander-M má dolet až 500 kilometrů a může nést jak jaderné, tak konvenční hlavice.

