Zpívala proti Putinovi, u soudu si vyslechla další trest. A žádost o ruku

  19:12
Soud v druhém největším ruském městě Petrohradě odsoudil ke 13 dnům vězení osmnáctiletou pouliční zpěvačku Dianu Loginovovou, vystupující pod uměleckým jménem Naoko. Soud tentokrát zpěvačku odsoudil za „drobnou výtržnost“.

Dříve si již odpykala jiný trest 13 dnů vězení, který dostala za uspořádání nepovoleného shromáždění. Srocení davu způsobila tím, že na petrohradské ulici zpívala písně zakázané ruskými úřady. Informoval o tom dnes server Meduza.

Osmnáctiletá hudebnice Diana Loginovová během soudního jednání v ruském Petrohradu. (16. října 2025)
Osmnáctiletá hudebnice Diana Loginovová přichází k soudnímu jednání v ruském Petrohradu. (16. října 2025)
Osmnáctiletá hudebnice Diana Loginovová během soudního jednání v ruském Petrohradu. (16. října 2025)
Osmnáctiletá hudebnice Diana Loginovová během soudního jednání v ruském Petrohradu. (16. října 2025)
Stejný trest dostal i kytarista skupiny Stoptajm Alexandr Orlov, který zpěvačku svou hrou doprovázel. Těsně před dnešním jednáním soudu Orlov požádal Loginovovou, aby si ho vzala. Na chodbě před soudní síní nahráli společné video.

V něm poděkovali svým fanouškům, jejichž počet na sociální síti Telegram přesáhl 50 tisíc, a konstatovali, že není jisté, zda se brzy shledají. „A mimochodem, vezmu si ho,“ dodala Loginovová.

Podle jiné verze kytarista požádal zpěvačku o ruku ve vězeňském voze, který je 17. října převážel do věznice, kde si odpykali předchozí trest.

V úterý soud v Petrohradu hudebnici uložil pokutu 30 tisíc rublů (zhruba 8 tisíc korun). Soudkyně shledala pouliční umělkyni vinnou z diskreditace ruské armády kvůli tomu, že zazpívala píseň nazvanou Jsi voják od exilové zpěvačky Monětočky. Ta v Rusku figuruje na seznamu hledaných osob a také takzvaných zahraničních agentů.

Obhájkyně Loginovové během soudního slyšení argumentovala tím, že nezávislí experti neshledali v písni žádné diskreditování armády nebo negativní tvrzení o ruských ozbrojených silách a ruská armáda v textu ani není zmíněna, napsal nezávislý server Meduza.

Podle ruské služby stanice BBC hudebnice vinu odmítla a uvedla, že hraje písně, které se jí líbí, a to nejen od umělců, které úřady označují za zahraniční agenty.

Server The Moscow Times už dříve napsal, že samotná Monětočka zazpívala píseň Jsi voják veřejně pouze jednou. „Jsi voják, vidím ti v očích, že jsi tam byl. Jsi cítit krví, jsi jedna velká jizva,“ zní v písni.

V Litvě žijící Monětočka před několika dny podle webu Meduza označila zadržené hudebníky petrohradské pouliční skupiny Stoptajm za hrdiny, vyjádřila obavy o své příznivce v Rusku a vyzvala je, aby dávali na první místo svou bezpečnost.

Zásah proti pouliční kapele podle serveru The Moscow Times následoval poté, co se na sociálních sítích rozšířily záběry, na kterých je vidět, jak řada mladých skanduje u vystoupení Loginovové na hit nazvaný Sdružení Labutí jezero exilového rappera Noize MC.

Ať se dědek třese strachy. V Petrohradu zpíval dav proti Putinovi, hudebnici zavřeli

Labutí jezero se stalo jedním ze symbolů politické nestability v SSSR. Sovětská televize totiž pouštěla tento balet při úmrtí některých státníků. Vysílala ho i během pokusu o puč v srpnu 1991, který urychlil rozpad Sovětského svazu. Název a text písně od Noize MC zároveň odkazuje na chatové družstvo Ozero (Jezero), které v 90. letech založili přátelé a spolupracovníci současného prezidenta Vladimira Putina.

Ruské úřady letos hudební dílo od Noize MC zakázaly, když ho označily za extremistické. Samotného Noize MC úřady už dříve zařadily na seznam takzvaných zahraničních agentů. Muzikant žije od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 v zahraničí.

Po zatčení členů skupiny Stoptajm začali podle Meduzy pouliční hudebníci v různých městech hrát písně na jejich podporu a minulý týden policie v Jekatěrinburgu jednoho z nich zadržela.

Rusko od začátku své invaze na Ukrajinu zesílilo represe vůči domácím kritikům i nezávislým médiím. Ruští zákonodárci v roce 2022 přijali zákony postihující „diskreditaci ruské armády“ a „šíření lživých informací o ruských ozbrojených silách“. Za lži pokládají ruské úřady vše, co je v rozporu s oficiální verzí Moskvy. Stovky lidí byly uvězněny a tisíce dalších ze země uprchly, napsala letos v létě agentura AP.

Zpívala proti Putinovi, u soudu si vyslechla další trest. A žádost o ruku

