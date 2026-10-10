Zpěvem proti strachu. V Rusku sílí pouliční sbory, mění se v protest proti Putinovi

Když dvacetiletý Moskvan Arťom Allabut narazil na videa ruských pouličních sborů, naskočila mu husí kůže. Rozhodl se, že se k jednomu přidá. Našel pocit sounáležitosti a útěk od reality.
Zatímco v Rusku jsou veřejná setkání přísně regulována a hlasy odporu umlčovány, po celé zemi se objevují pouliční sbory. Některé nabízejí možnost nepolitického setkání a společného zpěvu. Jiné však začaly být vnímány jako vzácná příležitost k vyjádření kritiky.
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„Když je člověk neustále ve stresu a ve světě se pořád něco děje, může přijít sem a uvolnit se, zazpívat si a ztratit se v okamžiku,“ řekl agentuře AFP Allabut, který studuje medicínu.
Ruská invaze na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, zabila stovky tisíc vojáků a civilistů. Moskva a jiné oblasti, které se nacházejí daleko od Ukrajiny, se v posledních měsících v rámci odpovědi na každodenní bombardování ze strany Ruska staly terči ukrajinských dronů. Zasaženy byly rafinérie a skladiště gigantů v oblasti e-commerce. Zemřeli civilisté.
A přestože to Vladimír Putin popírá, šíří se zvěsti o nové mobilizaci. Podle průzkumu Ruské akademie věd, jehož výsledky ruská média zveřejnila v září, trpí téměř polovina Rusů z velkých měst depresemi a 36 procent uvedlo, že prožívá akutní úzkosti.
Vedle Arťoma a stovek dalších Moskvanů, kteří přišli ve svých nejlepších nedělních oděvech, byla i 37letá Jekatěrina. Čekala, až sbor začne zpívat. Nepřestávala sledovat velkou obrazovku, kde se měla objevit slova první písně.
„Můžeme společně ve městě legálně upustit trochu páry, a bere se to jako něco úplně normálního,“ řekla s tím, že pouliční sbory představují formu terapie. „Lidi se vlastně na psychology obracejí docela často. Ale většinou o tom nemluví nebo to nedávají otevřeně najevo,“ dodala. Jekatěrina pracuje jako rodinná psycholožka na krizových linkách.
„Můžete být v davu lidí, kteří uvažují jako vy“
První z vlny nových pouličních sborů, „Sbor pro celé nádvoří“, založila před dvěma lety dnes 35letá Jekatěrina Mitrofanovová v Petrohradu. Napadlo ji to kvůli přání být s lidmi. „Lidi potřebují lidi,“ řekla.
„Můžu se svým hlasem pracovat v plném rozsahu. Můžu začít zpívat jemně a pak zesílit na plnou hlasitost. To je moje svoboda, a proto z toho mám tak dobrý pocit,“ dodala s tím, že její sbor není ani v nejmenším politický.
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Letos v létě se pouliční sbory začaly objevovat v desítkách dalších měst, od severoruského Archangelsku až po Omsk na Sibiři. Neomezují se pouze na nádvoří, často se scházejí v parcích, na náměstích či v opuštěných továrnách. Vstup bývá zdarma, nebo za 1000 rublů (asi 250 Kč).
Na prostorném nádvoří nedaleko Komsomolského náměstí se sešly stovky Moskvanů, aby si společně zazpívaly.
„Jsem svobodný, zapomněl jsem, co znamená strach,“ zpívala Nasťa Fjodorovová naplno refrén slavné ruské rockové hymny z 90. let, zatímco natáčela obličeje plné emocí kolem sebe. Osmadvacetiletá Nasťa přichází zpívat každou sobotu, aby mohla cítit, že je mezi spřízněnými dušemi.
„Tohle je jedno z mála míst, kde můžete být v davu lidí, kteří uvažují podobně, jako vy. Kde se můžete sjednotit a cítit tu společnou podporu,“ řekla. „Nemusíme to spojovat s tím, co se děje kolem. Prostě se sejdeme a zpíváme,“ dodala.
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Některé sbory se staly formou protestu pod závojem. Vloni v létě kolemjdoucí a hudebníci v Petrohradě a Novosibirsku zpívali písně skladatelů, kteří jsou vládou označováni za zahraniční agenty a jejich tvorba je zakázaná. Koncem srpna zpívala 24letá studentka Alexandra spolu se stovkami dalších lidí dětské písně před soudem, který zakázal účast v parlamentních volbách protiválečné straně Jabloko. Tehdy byly zatčeny desítky mladých lidí.
Alexandře ale sbory pomáhají najít tolik potřebný pocit sounáležitosti. „Když zpíváte, máte pocit, že jste mezi svými,“ řekla.
Strana Vladimira Putina Jednotné Rusko získala výraznou většinu ve volbách, kterých se neúčastnila skutečná opozice.