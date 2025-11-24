Noční útok na Charkov má čtyři mrtvé, Ukrajina v odpovědi vyslala 93 dronů

Nedělní ruský útok na východoukrajinské město Charkov si vyžádal čtyři mrtvé a 17 zraněných. Oznámil to charkovský starosta Ihor Terechov. Terechov předtím informoval o rozsáhlém dronovém útoku na město. Ruská protivzdušná obrana přes noc zneškodnila 93 útočících ukrajinských dronů, uvedlo ruské ministerstvo obrany. O případných škodách neinformovalo.
Největší počet dronů mířil podle úřadů na Belgorodskou oblast, kde armáda sestřelila 45 bezpilotních letounů. Další drony obrana zlikvidovala nad Černým mořem a Azovským mořem.

Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách nebo případně zraněných či zabitých civilistech.

Ruský útok na Charkov má čtyři mrtvé

„Je 17 zraněných. Čtyři lidé zemřeli,“ uvedl starosta druhého největšího ukrajinského města. Původní bilance uváděla tři mrtvé a několik zraněných.

Charkov se nachází zhruba 30 kilometrů od hranice s Ruskem, v průběhu války se jej ruské síly pokusily opakovaně zmocnit a je nadále častým terčem útoků.

Nejnovější ruský útok na Charkov se udál v době, kdy zástupci Ukrajiny jednali s americkou delegací a evropskými spojenci v Ženevě o Spojenými státy předloženém plánu na ukončení války na Ukrajině.

Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Ukrajina v posledních měsících stále častěji cílí své údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Deklarovaným záměrem je omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku prodejem ropy a plynu.

