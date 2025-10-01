Je to zlodějina, reaguje Kreml na plán využít zmrazená ruská aktiva pro Kyjev

Za zlodějinu označil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov plány Evropské komise, které předpokládají použití zmrazených ruských aktiv v Evropě pro úvěr napadené Ukrajině. O návrhu mají vrcholní představitelé zemí EU diskutovat na dnešním neformálním summitu v Kodani.
K návrhu poskytnout Ukrajině s pomocí zmrazených aktiv ruské centrální banky uložených v Evropě bezúročný úvěr až 140 miliard eur (asi 3,4 bilionu Kč) šéfka EK Ursula von der Leyenová uvedla, že plán neznamená, že zmrazená ruská aktiva budou zabavena. Ruské agresi se nyní bránící Ukrajina by podle představ komise úvěr splatila, jakmile by jí Rusko nahradilo škody způsobené jeho současnou válkou.

„Jde o plány na nelegální zabavení ruského majetku, rusky řečeno – o zlodějinu,“ uvedl Peskov.

Plán podpořil nedávno německý kancléř Friedrich Merz a před zahájením summitu v Kodani také dánská premiérka Mette Frederiksenová. Obavy ale vyjadřovaly například Belgie, ve které se většina aktiv nachází.

EU by mohla použít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, prosazuje Merz

Za úvěr by se zpočátku zaručily členské státy a později od roku 2028 by podle některých návrhů mohl být kryt dlouhodobým rozpočtem EU. Půjčka by se začala splácet až poté, co by Rusko Ukrajině nahradilo způsobené škody.

Pokud by byl návrh realizován, nemusely by země EU financovat velkou část podpory, kterou bude Ukrajina v nejbližší době potřebovat.

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

