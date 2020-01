Rusko chce využít změn klimatu. Rozšíříme pole a ušetříme za teplo, těší se

Plán uvádí řadu preventivních opatření, jako je stavba přehrad nebo přechod na pěstování plodin odolnějších vůči stále častějšímu suchu. Rusko počítá také s krizovou přípravou, a to včetně nouzového očkování nebo evakuace obyvatel v případě katastrofy.



Rusko se otepluje v průměru dvaapůlkrát rychleji než planeta jako celek. První část plánu by chtěla vláda uskutečnit mezi lety 2023 až 2025.

Dokument je podle listu The Guardian důkazem, že Rusko změnu klimatu oficiálně považuje za problém, a to navzdory názorům ruského prezidenta Vladimira Putina, který popírá, že by k ní lidstvo svou činností přispívalo.

Plán uvádí, že změna klimatu představuje riziko pro veřejné zdraví, ohrožuje permafrost a zvyšuje nebezpečí infekcí i přírodních katastrof. Změny mají také rostoucí účinek na průmysl nebo sociální a ekonomický rozvoj. Plán připouští i možnost vytlačení živočišných a rostlinných druhů z míst jejich výskytu.

Vláda chce však především využít příležitosti, které klimatické změny nabízejí. Za pozitivní efekt stoupajících teplot považuje snížení spotřeby energie v chladných regionech země, rozšíření zemědělských oblastí nebo nové navigační příležitosti v Severním ledovém oceánu, které pomohou výzkumu.

Rusko bere v dokumentu v potaz také riziko, že se místní produkty stanou nekonkurenceschopnými a nebudou splňovat nové normy týkající se klimatu. Na seznamu celkem třiceti opatření se proto objevil také cíl připravit nové vzdělávací materiály, které budou sloužit při výuce změny klimatu na školách.



Rusko je v souvislosti se změnou klimatu jednou z nejzranitelnějších zemí, a to kvůli obřím arktickým regionům či infrastruktuře vybudované na permafrostu. Loňské požáry v Rusku patří k nejhorším klimatickým katastrofám na planetě.



Ačkoli Moskva loni na podzim formálně přijala pařížskou klimatickou dohodu, Putin opakovaně popřel, že změna klimatu je způsobena primárně emisemi pocházejícími z lidské činnosti. Ruský prezident minulý měsíc uvedl, že příčinou jsou pravděpodobně procesy ve vesmíru.

