Ruská armáda se chystá utvořit jednotku nakažených žloutenkou, tvrdí propagandistka

  16:34
Ruská armáda se dle mnohých zjištění potýká již delší doby s vysokou mírou žloutenky a viru HIV. Propagandistka a bývalá poradkyně předsedy Státní dumy Vjačeslava Volodina Anastasia Kaševarová nyní tvrdí, že se armáda chystá z nakažených utvořit zvláštní jednotku. Inspirací je prý žoldnéřská Wagnerova skupina.
Kaševarová si na Telegramu stěžovala, že ruská armáda přijímá do svých řad spoustu lidí nakažených žloutenkou či virem HIV. Nemoci se dále šíří i kvůli nedostatku hygienických pomůcek na frontě. Propagandistka nadto tvrdí, že Ukrajinci umisťují ruské zajatce mezi nakažené žloutenkou, aby i oni nemoc chytili. A zanesli zpět do Ruska.

Kaševarová přitom uvádí, že po jejích výtkách se začali v armádě tématem zabývat. Vojáci s hepatitidou a HIV prý budou zařazeni do samostatných jednotek.

„V jedné z armád (nebudu ji jmenovat) vydalo velení rozkaz vytvořit jednotku z takových vojáků s kategorií zdravotní zdatnosti ‚B‘. Takoví bojovníci budou muset nosit rozlišovací pásky na rukávu. Jejich úkolem bude obsadit a držet obranné linie,“ napsala.

Ruská armáda čelí explozi případů HIV, nakažené odmítají pustit z bojiště

Portál Mediazona podotýká, že to je další příklad přejímání metod žoldnéřské Wagnerovy skupiny běžnou ruskou armádou. Wagnerovci měli jednotku Umbrella, pojmenovanou po záporné korporaci ze série her ze zombie tematikou Resident Evil, sestávající z lidí nakažených různými viry. Umbrella fungovala odděleně od ostatních jednotek.

Ukrajinská vojenská rozvědka již v říjnu minulého roku varovala, že Kreml se rozhodl vytvořit útočné jednotky z odsouzených trpících hepatitidou B a C a poslat je do války. Poukázala také na nařízení ruského ministerstva obrany, které vylučuje hepatitidu C ze seznamu nemocí, jejichž přítomnost neumožňuje výkon vojenské služby. Podle rozvědky takoví lidé měli jít do takzvaného „kontingentu C“.

Ruský portál Novaja gazeta pak popisuje případ velitele čety Alexandera Kuzněcova, kterého vojenská lékařská komise shledala plně způsobilým k boji, když mu lékaři diagnostikovali chronickou hepatitidu C. Musel zpět ke své jednotce v Luhansku.

Vysoké počty infikovaných virem HIV přitom připustili i lékaři ze struktur ruského ministerstva obrany. V tamním lékařském časopise uvedli, že počet zaznamenaných nových případů HIV v ruské armádě se během roku 2022 zvýšil třináctkrát. Do konce následujícího roku pak byla míra výskytu HIV u vojenského personálu dvacetkrát vyšší než před válkou.

Ruský vojenský lékař Jevgenij Rybakov podotýká, že některé jednotky jsou složeny výhradně z mužů ze separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky, kde od jejich odtržení od Ukrajiny v roce 2014 prakticky neexistuje veřejná zdravotní infrastruktura. Mnoho z těchto rekrutů žije s HIV, hepatitidou nebo jinými chronickými nemocemi. Rusové je nasadili i navzdory riziku, které představují pro své spolubojovníky.

„V ruských ozbrojených silách již zuří závažná epidemie vážných nemocí,“ varuje Rybakov. „A až nakonec nastane mír, vlna demobilizovaných vojáků by mohla přinést nárůst infekcí do ruských měst, na což oslabený zdravotnický systém země nemusí být připraven.“

