„Metoda funguje na principu termosky – hliníková fólie odráží tělesné teplo zpět k noze a brání průniku chladu od promrzlé země. Jednoduše nastříhejte kus fólie, omotejte ho kolem chodidla, nasaďte si ponožku a nazouvejte si boty jako obvykle,“ píše ruský portál Peterburg2.
Uživatelé si na sociálních sítích pochvalují, že díky speciálním „onucím“ nohy zůstávají v teple i v lehčí obuvi a není třeba utrácet za drahou zimní výbavu.
Na síti X si trend okamžitě vysloužil posměšná přirovnání ke kauze z roku 2024, kdy běloruský bloger Vladislav Bochan napálil několik ruských škol. Vydával se tehdy za vládního funkcionáře a učitelkám nařídil vyrobit si z alobalu čepice, které je měly chránit před zářením satelitů NATO.
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Podle odborníků nicméně tento trik může vyvolat kožní onemocnění a problémy s nehty, protože neprodyšná fólie zadržuje vlhkost.
„Nohy mají poměrně špatné krevní zásobení a pokud pomocí fólie vytvoříme skleníkový efekt, neposkytneme tepelnou izolaci,“ sdělil ruskému portálu Pravilamag praktický lékař Denis Prokofjev.
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Zachycený pot výrazně urychluje ztrátu tepla, takže nohy po chvíli paradoxně prochladnou ještě rychleji.