Zdravotní komplikace se u pětačtyřicetiletého Denise O. objevily již v obchodě, kde jej ošetřovali přivolaní zdravotníci. Jeho stav byl natolik vážný, že ho chtěli hospitalizovat. Muž však tento návrh odmítl a pokračoval domů po svých.
V domě však zkolaboval a zemřel. Přivolaná pohřební služba se před naložením zemřelého do vozu ještě rozhodla prohledat mu kapsy. Ukradli mu z nich šest tisíc rublů (1 600 korun). Vše natáčela bezpečnostní kamera přímo nad jejich hlavami.
Po zhlédnutí záběrů pozůstalí okamžitě nahlásili krádež na policii a ta již jednoho z pracovníků pohřební služby zadržela. Souzen má být za krádež a nevhodné chování vůči zesnulé osobě.