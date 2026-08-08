„Je to pro nás prostě šok,“ prohlásil Walker s tím, že se v pondělí od úřadů o jejich rozhodnutí dozví podrobnosti. „Zdá se, že existuje možnost se odvolat. Ale pokud je to, co nám řekli, pravda, že se jedná o odebrání povolení pobytu a vyhoštění, s rodinou budeme mít jen pár dní na odchod ze země,“ dodal.
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Jeho rodina podle něj investovala téměř všechny své úspory do farmy v Rusku. Walker do země poprvé přijel v 11 letech v roce 1994 s rodiči, protestantskými misionáři. V roce 2000 se vrátili do Spojených států, ale Walker se následně sám odstěhoval zpět do Ruska a začal se zabývat farmařením.
V ruském pořadu z roku 2014 řekl novinářům, že Rusové si místo dováženého sýra budou muset kupovat jeho produkty. „Proč? Protože už tu nebude žádný italský sýr,“ řekl se smíchem.
Záběry mu na internetu vysloužily přezdívku „veselý mlékař“. Ruská média ho dlouhou dobu uváděla jako příklad úspěšného cizince, který podporuje život na venkově. Americký server Daily Beast jej označil za loutku Kremlu.
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V roce 2024 místní média informovala, že se veřejně vyjadřoval proti těžbě zlata v Altajském kraji. Plány označil za tragédii. Letos na jaře na sociálních sítích kolovalo video, v němž kritizoval místní činitele v oblasti zemědělství.
Tvrdil, že je už léta terčem byrokratického tlaku, výhrůžek a zákazů. Stát podle něj malým a středním zemědělcům nepomáhá a naopak vytváří podmínky pro to, aby zanikli.