Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Zelenskyj pro nás není dobrý chlapík k jednání,“ postěžoval si Trump. „Nechce se dohodnout. Říká, že se chce dohodnout, ale nechce,“ odpověděl na otázku reportéra stanice Newsmax, zda vůči Zelenskému neztratil důvěru.
„Ne, nejsem žádný velký fanoušek Zelenského,“ pokračoval Trump. „Zničili zemi,“ řekl bez bližšího upřesnění, koho tím má na mysli. S Putinem se mu prý jedná lépe.
Podle Trumpa začal konflikt za exprezidenta Baracka Obamy, když se Ukrajina musela vzdát poloostrova Krym. „Krym je zdaleka nejhodnotnější část Ukrajiny. Je to Černé moře. Čtyři strany oceánu. Nejhezčí kousek země. Jsem realitní developer, poznám dobrou půdu,“ pochlubil se Trump.
Opět tak prokázal, že jeho geografické znalosti mají zjevné rezervy – Krym je poloostrov omývaný Černým a Azovským mořem.
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Trump dále naznačil, že Rusové mohli dobýt Kyjev během jednoho dne, kdyby se podle něj nepříliš schopný ruský generál nerozhodl jet s tanky přes bahnitou zem a nezůstal tam zaseknutý.
Podle něj se Ukrajině daří bránit, protože americké zbraně jsou nejlepší na světě, což je údajně jeho zásluha. Řekl též, že Ukrajinci i Rusové ztrácejí spoustu lidí, ale Rusko je početnější země a může ztratit miliony lidí.
Trump naznačuje, že Zelenskyj zničil Ukrajinu
Šéf Bílého domu znovu zopakoval, že je načase, aby Zelenskyj odešel. Naznačil, že jeho neústupnost může za lidi zabité na Ukrajině.
„Nedávno jsem sledoval rozhovor s mladou ukrajinskou ženou a ta řekla: ‚Prezident Zelenskyj zničil naši zemi. Prezident Zelenskyj nám vzal naše muže. Naši muži nemají nohy, nemají ruce. Naši muži jsou v mnoha případech v psychoterapeutických ústavech nebo jsou po smrti,‘“ uvedl.
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Podle Trumpa jsou potřeba nové volby. „Nikdo mi nerozmluví, že lidé na Ukrajině jsou nespokojení s tím, že rakety dopadají na jejich obytné domy.“ Zelenskyj již dříve uvedl, že není proti volbám, ale pouze pokud Rusko poskytne klid zbraní na 60 dní. Ukrajinská ústava navíc zakazuje konání voleb během válečného stavu.
Ať zasahují jiné cíle, říká o ruských rafineriích
Trumpovi vadí, že Kyjev útočí na ruské rafinerie. Podle něj tím zvedá ceny nafty ve světě. „Je to hanba,“ rozčiloval se. „Jsou jiné cíle, které můžete zasáhnout.“ Útoky na ruské rafinerie podle Trumpa nedělají světu „dobrou službu“.
Trump se před kongresovými volbami snaží snížit vysoké ceny pohonných hmot, které dopadají na americké voliče a promítají se do silně klesajících preferencí republikánů i samotného prezidenta. Dohodl se proto s Putinem na dodávkách ruské nafty na americký i světový trh. Kreml uvedl, že to bude mít „pozitivní dopad“ na ropné trhy, ale přiznal, že to nestačí k jejich plné stabilizaci.
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Zelenskyj tuto dohodu označil za projev slabosti. Uvedl, že Kyjev se snažil respektovat Trumpem oznámené energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, i když oba státy připustily, že přesně netuší, čeho se mělo týkat. Když ho ale Rusko opakovaně porušovalo, Zelenskyj se rozhodl údery na rafinerie obnovit.