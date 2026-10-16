Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trump: Nejsem fanda Zelenského, ukrajinské útoky na rafinerie jsou hanebné

Autor:
  10:41
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že „není fanda“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyčítá mu, že se nechce dohodnout s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, a kritizuje ho za útoky na ruské rafinerie. Naznačil též, že Ukrajinci nemají Zelenského rádi a chtěli by s Ruskem uzavřít mír.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Zelenskyj pro nás není dobrý chlapík k jednání,“ postěžoval si Trump. „Nechce se dohodnout. Říká, že se chce dohodnout, ale nechce,“ odpověděl na otázku reportéra stanice Newsmax, zda vůči Zelenskému neztratil důvěru.

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025)
Volodymyr Zelenskyj (14. října 2026)
Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Prezident Donald Trump se setkal s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským během zasedání Valného shromáždění OSN. (22. září 2026)
14 fotografií

„Ne, nejsem žádný velký fanoušek Zelenského,“ pokračoval Trump. „Zničili zemi,“ řekl bez bližšího upřesnění, koho tím má na mysli. S Putinem se mu prý jedná lépe.

Podle Trumpa začal konflikt za exprezidenta Baracka Obamy, když se Ukrajina musela vzdát poloostrova Krym. „Krym je zdaleka nejhodnotnější část Ukrajiny. Je to Černé moře. Čtyři strany oceánu. Nejhezčí kousek země. Jsem realitní developer, poznám dobrou půdu,“ pochlubil se Trump.

Opět tak prokázal, že jeho geografické znalosti mají zjevné rezervy – Krym je poloostrov omývaný Černým a Azovským mořem.

USA omezily Ukrajině systém Starshield na přímý pokyn Bílého domu

Trump dále naznačil, že Rusové mohli dobýt Kyjev během jednoho dne, kdyby se podle něj nepříliš schopný ruský generál nerozhodl jet s tanky přes bahnitou zem a nezůstal tam zaseknutý.

Podle něj se Ukrajině daří bránit, protože americké zbraně jsou nejlepší na světě, což je údajně jeho zásluha. Řekl též, že Ukrajinci i Rusové ztrácejí spoustu lidí, ale Rusko je početnější země a může ztratit miliony lidí.

Trump naznačuje, že Zelenskyj zničil Ukrajinu

Šéf Bílého domu znovu zopakoval, že je načase, aby Zelenskyj odešel. Naznačil, že jeho neústupnost může za lidi zabité na Ukrajině.

„Nedávno jsem sledoval rozhovor s mladou ukrajinskou ženou a ta řekla: ‚Prezident Zelenskyj zničil naši zemi. Prezident Zelenskyj nám vzal naše muže. Naši muži nemají nohy, nemají ruce. Naši muži jsou v mnoha případech v psychoterapeutických ústavech nebo jsou po smrti,‘“ uvedl.

Přiznejme si realitu. V opotřebovávací válce prohráváme, líčí ukrajinský poslanec

Podle Trumpa jsou potřeba nové volby. „Nikdo mi nerozmluví, že lidé na Ukrajině jsou nespokojení s tím, že rakety dopadají na jejich obytné domy.“ Zelenskyj již dříve uvedl, že není proti volbám, ale pouze pokud Rusko poskytne klid zbraní na 60 dní. Ukrajinská ústava navíc zakazuje konání voleb během válečného stavu.

Ať zasahují jiné cíle, říká o ruských rafineriích

Trumpovi vadí, že Kyjev útočí na ruské rafinerie. Podle něj tím zvedá ceny nafty ve světě. „Je to hanba,“ rozčiloval se. „Jsou jiné cíle, které můžete zasáhnout.“ Útoky na ruské rafinerie podle Trumpa nedělají světu „dobrou službu“.

Trump se před kongresovými volbami snaží snížit vysoké ceny pohonných hmot, které dopadají na americké voliče a promítají se do silně klesajících preferencí republikánů i samotného prezidenta. Dohodl se proto s Putinem na dodávkách ruské nafty na americký i světový trh. Kreml uvedl, že to bude mít „pozitivní dopad“ na ropné trhy, ale přiznal, že to nestačí k jejich plné stabilizaci.

Čachry se Starlinkem Rusy nadchly. Velebí Trumpa s Muskem, větří světlé zítřky

Zelenskyj tuto dohodu označil za projev slabosti. Uvedl, že Kyjev se snažil respektovat Trumpem oznámené energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, i když oba státy připustily, že přesně netuší, čeho se mělo týkat. Když ho ale Rusko opakovaně porušovalo, Zelenskyj se rozhodl údery na rafinerie obnovit.

Vstoupit do diskuse (65 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Zdravotníci nechtějí vakcíny, epidemii navzdory. Nemocnice hledají motivaci

Premium
ilustrační snímek

Nemocnice se potýkají s nízkou proočkovaností lékařů i sester. Zkoušejí je proto „motivovat“, aby si nechali píchnout vakcínu proti chřipce, spalničkám nebo hepatitidě A. Někteří zaměstnanci ale...

16. října 2026

Trump: Nejsem fanda Zelenského, ukrajinské útoky na rafinerie jsou hanebné

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že „není fanda“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyčítá mu, že se nechce dohodnout s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, a kritizuje ho za...

16. října 2026  10:41

Poslanci chtějí elektronicky hlídat, že mladší 18 let nekupují alkohol online

U online prodeje alkoholu navrhují poslanci přísněji hlídat věk kupujícího

Poslanci tří opozičních stran – hnutí STAN, lidovců a Pirátů – společně navrhují, aby u online prodeje alkoholu musel prodejce lépe hlídat, kdo ho kupuje. Prosazují, aby musel být vybaven počítačovým...

16. října 2026  9:37,  aktualizováno  10:38

Dva tisíce prodejů za dva roky. Dealer pervitinu z Teplic se pořádně činil

Při domovní prohlídce u zadrženého policisté našli ve skříních pomůcky pro...

Muž z Teplicka prodal během dvou let pervitin téměř za milion korun. Dvaatřicetiletý muž uskutečnil bezmála dva tisíce prodejů. Dealerovi hrozí za takové množství až deset let vězení. Na soud si...

16. října 2026  10:38

Trump nás dohodou s Putinem podrazil, prohlásil Babiš

Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)

Český premiér Andrej Babiš se po včerejším jednání v Bruselu domnívá, že se lídrům nejspíš nepodaří dosáhnout dohody o budoucím víceletém rozpočtu EU do konce letošního roku. Stane se tak nejspíš až...

16. října 2026  10:06,  aktualizováno  10:36

Opozice chce, ať Juchelka poví, proč kvůli poradkyni stát přijde o desítky milionů

Přímý přenos
Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka před jednáním vlády, která...

Šéf opoziční ODS Martin Kupka navrhl, aby poslanci jednali o střetu zájmů Alexandry Semancové, bývalé poradkyně ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky. O Semancové navrhl přednostně jednat i...

16. října 2026,  aktualizováno  10:25

Rusko oznámilo datum schůze se Slováky. Budou se řešit ruští sportovci i energie

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár

Zástupci Ruska a Slovenska se sejdou v Moskvě na zasedání mezivládní komise 26. října. Za slovenskou stranu ji povede ministr zahraničí Juraj Blanár. S odvoláním na ruskou vládu to napsala státní...

16. října 2026  10:22

Slováci našli v ohořelém autě tělo bez hlavy, ležela opodál. Stopa vede do Česka

ilustrační snímek

Hasiči přivolaní k požáru osobního auta v lese na západě Slovenska po uhašení plamenů objevili ve vraku vozu Škoda Fabia s českou poznávací značkou tělo bez hlavy. Tu našli přibližně deset metrů od...

16. října 2026  9:37,  aktualizováno  10:02

Pane premiére, přiveďte k nám vodu z Baltu, radí objevitel pramenů Amazonky

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Bohumír Janský, geograf a hydrolog. Pořad moderuje Vladimír...

Odsolit vodu z Baltského moře a přivést ji potrubím do Česka. I takovou možnost boje se suchem navrhuje hydrolog a geograf Bohumír Janský, profesor z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který...

16. října 2026

Tmavé vlasy, oči či ubytovna jako vodítko. Metodika zjišťování Romů pobouřila školy

Premium
ilustrační snímek

Tmavé vlasy, oči nebo ubytovna jako vodítko. Učitele a vedení některých ostravských škol zarazilo šetření ministerstva školství, které zjišťuje počty romských žáků na základě odhadů podle vzhledu či...

16. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Většina kandidátů do Senátu mobilizuje voliče, Ošťádal dál pokračuje bez kampaně

Ve druhém kole senátních voleb se v obvodu Litovel utká (v horní řadě zleva)...

Voliči v pátek a v sobotu ve druhém kole voleb rozhodnou, kdo je bude za Přerovsko a Litovelsko zastupovat příštích šest let v Senátu. V prvním kole, které bylo spojené s komunálními volbami, se...

16. října 2026  9:50

Kamion uvázlý v pražské Krči tam neměl co dělat, řidiči chybělo povolení

Kamion s nákladem uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze se pokusí...

Uvázlý kamion v Praze ve Vídeňské ulici neměl podle magistrátu povolení k vjezdu do oblasti, kde je zákaz pro vozidla nad 12 tun. Chyběl mu také souhlas k nadměrné přepravě. Policie jako jednu z...

16. října 2026  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.