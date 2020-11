VIDEO: Sestřička v Rusku táhla dítě za vlasy a mrštila s ním na postel

Polonahé děti pobíhají po nemocničním pokoji a hrají si, když do místnosti jedno přitáhne za vlasy zdravotní sestra. Bez špetky něhy ho za vlasy vytáhne do vzduchu a hodí na postel. Poté se otočí k ostatním dětem, zřejmě aby slovem zjednala pořádek i s nimi.

Video, jehož autorem je jistá Irina Cherryová, vyvolalo na Instagramu velké pobouření. Podle popisu u videa se Irina nacházela ve vedlejší místnosti, kterou od pokoje s dětskými pacienty odděluje okno se závěsy. Žena pojala podezření, že zdravotní sestra nezachází s dětmi nejlépe, a tak umístila na okno telefon se zapnutou kamerou a nechala záznam hodinu běžet. Když se poté podívala na záběry, nestačila se divit.



„Tato sestra nás do nemocnice přijímala, nikdy bych to do ní neřekla. Na mé děti byla milá a komunikovala s nimi normálně,“ uvedla Irina. Podle uvedených informací se jedná o dětskou nemocnici zaměřenou na léčbu tuberkulózy v ruském městě Novosibirsk.



Irinu, která se rozhodla jednání zdravotnického personálu dál natáčet, konfrontovala jiná sestra, která ji upozornila, aby s tím přestala, jinak zavolá policii. „Řekla jsem jí, že budu natáčet, dokud nebude jejich zaměstnankyně vyhozena. Odpověděla, že si to vyřeší sami, a na záběry se ani nepodívala,“ popsala autorka videa, která to ovšem nenechala být a obrátila se na příslušné úřady.