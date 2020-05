Rusko stáhlo z Itálie své armádní lékaře, podle tamních médií byli k ničemu

Rusové vyrazili v březnu pomáhat do nejhůře zasaženého italského regionu Lombardie. Ruští zdravotníci tu podle stanice BBC pracovali v polní nemocnici ve městě Bergamo, působili také ve městě Brescia a jeho okolí.

Ačkoli ruskou pomoc po celou dobu doprovázela řada pochybností, italský premiér Giuseppe Conte operaci s názvem „Z láskou z Ruska“ ocenil.



Podle stanice BBC však není jasné, nakolik byla mise efektivní. Ruská armáda uvedla, že do polní nemocnice přijala celkem 93 pacientů, z nichž se 62 uzdravilo a bylo propuštěno domů. List The Guardian napsal, že zařízení mělo kapacitu 142 lůžek a většinu času bylo poloprázdné.



Uvnitř pracovalo 32 armádních lékařů a sester, kterým asistovalo osm překladatelů. Další personál se pohyboval venku a dezinfikoval budovy.

Italský deník La Stampa v dubnu s odkazem na nejmenované zdroje napsal, že „osmdesát procent ruské pomoci je k ničemu“. Upozornil také na fakt, že ruská armáda dostala povolení operovat nedaleko italské letecké základny Ghedi-Torre, kde má být uskladněno dvacet amerických jaderných zbraní.

La Stampa proto nařkla Rusko, že vyslání zdravotníků je pouze zástěrkou pro operaci na shromažďování zpravodajských informací. Další italská média spekulovala o tom, že cílem ruské pomoci je přimět Evropskou unii ke zrušení sankcí, nebo využít nesoudržnost členských zemí k vlastní propagandě.



Ruskou tradicí je pomáhat, řekl lékař

List La Republica ve středu napsal, že Rusko před týden poslalo do Itálie další zásoby. To naznačuje, že jeho zdravotníci netušili, že se jejich nasazení blíží ke konci. V minulém týdnu navíc The Guardianu popsali, že zatím neznají datum odjezdu. O kontroverzi kolem ruské přítomnosti však mluvit nechtěli.

„Nechceme se zapojit do této politické diskuse. Jsme lékaři, kteří dělají svou práci. V Rusku máme tradici, že pokud nás někdo požádá o pomoc, tak mu ji poskytneme,“ uvedl šéf armádního týmu zdravotníků v bergamské polní nemocnici podplukovník Alexander Jumanov.

„Přijeli jsme plně vybavení, naše zdravotnické i ošetřovatelské týmy byly připraveny pracovat od prvního dne, protože jsme si přivezli osm ventilátorů. Dalších pětačtyřicet přístrojů jsme dali Itálii jako dárek, společně s ochrannými obleky, rouškami, testovacími soupravami a dalším vybavením,“ líčil Jumanov.

Podle něj se na misi ruských zdravotníků v Itálii dohodl premiér Conte přímo s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. S nasazením armádních zdravotníků měl zpočátku strach také ředitel polní nemocnice v Bergamu Oliviero Valoti, podle kterého však Rusové předčili veškerá očekávání.

Rusové předčili očekávání

„Obávali jsme se jazykové bariéry a také kulturních odlišností. Musím ale říct, že ve skutečnosti se ruští zdravotníci ukázali jako efektivní. Dokonale se přizpůsobili našemu přístupu, a to jak z terapeutického hlediska, tak ohledně klinického managementu pacientů,“ pochvaloval si spolupráci Valoti.

Také pacienti nemohou ruským zdravotníkům nic vytknout. „Na začátku to bylo trochu divné. Myslel jsem, že bude hodně obtížné s nimi komunikovat, ale jejich tlumočníci byli vážně dobří. Když jsem měl vysokou horečku, okamžitě zasáhli,“ říká sedmadvacetiletý Mauro Poleni, kterého sem převezli 11. dubna.

Zatímco Itálie začala po více než dvou měsících s uvolňováním bezpečnostních opatření a raduje se z klesajícího počtu nových infekcí, v Rusku se situace v posledních dnech zásadně zhoršila. V zemi za středu přibylo více než 11 tisíc nakažených, kterých je tak celkem už téměř 180 tisíc.

V Rusku nemoci covid-19 podle oficiálních statistik podlehlo 1 625 lidí. Lékaři virus ve středu diagnostikovali také ministryni kultury Olze Ljubimové, nákazu oznámil i premiér Michail Mišustin nebo ministr stavebnictví Alexandr Jakušev. Putinova popularita během pandemie klesla na historické minimum, podle průzkumu společnosti Levada mu nyní věří 59 procent obyvatel.