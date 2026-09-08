Rusko zaútočilo v Kyjevě na televizní stanici uprostřed vysílání, šest zraněných

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Útok se podle Zelenského stal během vysílání. Hasiči uhasili požár, který budovu po zásahu zachvátil. Budova je částečně zničená.
„Útočné drony šáhed proti médiím – to je nová kapitola ruského úpadku a Evropa a svět na ni musí reagovat,“ uvedl Zelenskyj. Zveřejnil fotografie záchranářů ošetřujících zraněné a snímky budovy s vyraženými okny a poničeným schodištěm.
Vedoucí producent televize Jurij Suhak řekl, že útok cílil na newsroom, který se nachází ve druhém patře. Minulý měsíc tlaková vlna po výbuchu v okolí budovy vyrazila většinu oken, nikomu se ale nic nestalo. Zranění kolegů jsou podle Suhaka lehká nebo středně vážná.
Rusko od února 2022 proti Ukrajině vede v rozporu s mezinárodním právem útočnou válku. Popírá, že by v sousední zemi útočilo na civilní cíle, hlášení ukrajinských úřadů i výpovědi obyvatel však svědčí o opaku. Rusko zasahuje místa důležitá pro kulturu a národní identitu Ukrajiny, včetně památek, knihoven nebo nakladatelství.