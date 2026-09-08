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Rusko zaútočilo v Kyjevě na televizní stanici uprostřed vysílání, šest zraněných

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Sledujeme online   15:14
Ruský dron v denních hodinách zaútočil na sídlo soukromé zpravodajské televize My-Ukraina v Kyjevě. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a samotná televize. Šest lidí podle ní utrpělo zranění. Stanice přerušila vysílání.

Válka na Ukrajině

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Útok se podle Zelenského stal během vysílání. Hasiči uhasili požár, který budovu po zásahu zachvátil. Budova je částečně zničená.

Ruský dron zaútočil na sídlo soukromé zpravodajské televize My-Ukraina v Kyjevě. (8. září 2026)
Ruský dron zaútočil na sídlo soukromé zpravodajské televize My-Ukraina v Kyjevě. (8. září 2026)
Rusko zaútočilo na Kyjev. (8. září 2026)
Rusko zaútočilo na Kyjev. (8. září 2026)
13 fotografií

„Útočné drony šáhed proti médiím – to je nová kapitola ruského úpadku a Evropa a svět na ni musí reagovat,“ uvedl Zelenskyj. Zveřejnil fotografie záchranářů ošetřujících zraněné a snímky budovy s vyraženými okny a poničeným schodištěm.

Vedoucí producent televize Jurij Suhak řekl, že útok cílil na newsroom, který se nachází ve druhém patře. Minulý měsíc tlaková vlna po výbuchu v okolí budovy vyrazila většinu oken, nikomu se ale nic nestalo. Zranění kolegů jsou podle Suhaka lehká nebo středně vážná.

Rusko od února 2022 proti Ukrajině vede v rozporu s mezinárodním právem útočnou válku. Popírá, že by v sousední zemi útočilo na civilní cíle, hlášení ukrajinských úřadů i výpovědi obyvatel však svědčí o opaku. Rusko zasahuje místa důležitá pro kulturu a národní identitu Ukrajiny, včetně památek, knihoven nebo nakladatelství.

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