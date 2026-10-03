Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Po přímém zásahu proudovým dronem z dnešního rána je vážně poškozena vozovka na povrchu a zpřetrháno trolejbusové vedení. Doprava z levého břehu na pravý je zcela zastavena kvůli nouzovým opravám. Mimo poplachy se nově preventivně uzavírá směr z pravého na levý břeh.
Městská správa musela kvůli neustálému nebezpečí a čerstvým škodám zavést krizový režim průjezdnosti. Například na mostech Patona a Metro provoz uzavřely částečně. Jižní most je však zcela uzavřen pro veškerou automobilovou dopravu i pro soupravy metra. Po pěti po sobě jdoucích úderech jsou vážně poškozeny pilíře, vozovka i ochranné konstrukce tubusu metra. Most aktuálně zkoumají statici.
Nová ruská strategie drasticky zasáhla do každodenního života Kyjevanů. Ceny za taxislužby raketově vzrostly a městská hromadná doprava nabírá obrovská zpoždění. Stále častějším obrázkem v kyjevských ulicích jsou řidiči, kteří kvůli nepropustným zácpám zanechávají svá auta před mosty a řeku Dněpr přecházejí pěšky, aby se vůbec dostali do práce nebo domů.
Více než třetina obyvatel třímilionového Kyjeva žije na levém břehu Dněpru, ale drtivá většina z nich dojíždí za prací a povinnostmi na břeh pravý.
Cíl je zřejmý: rozdělit třímilionové město na dvě poloviny, zlomit morálku obyvatel a ochromit logistiku před blížící se zimou.
„Hlavní město je ve velmi dramatické situaci. Už není možné předstírat, že můžeme žít tak, jako bychom žili v míru,“ prohlásil už v pátek Kličko po krizovém zasedání Rady obrany města. „Nepřítel trhá Kyjev na kusy. Děláme vše, co je v našich silách, aby město v podmínkách těchto neustálých ničivých útoků fungovalo. Už nejde o každodenní komfort, ale o bezpečnost a přežití.“
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Rusové se zaměřili na klíčový most v Kyjevě, Ukrajinci zasáhli rafinerii ve Volgogradu
Nová ruská strategie drasticky zasáhla do každodenního života Kyjevanů. Ceny za taxislužby raketově vzrostly a městská hromadná doprava nabírá obrovská zpoždění. Stále častějším obrázkem v kyjevských ulicích jsou řidiči, kteří kvůli nepropustným zácpám zanechávají svá auta před mosty a řeku Dněpr přecházejí pěšky, aby se vůbec dostali do práce nebo domů.
Ukrajinští představitelé varují, že tyto koordinované údery jsou teprve začátkem rozsáhlé podzimní kampaně, a vyzývají obyvatele k maximální opatrnosti a využívání výhradně prověřených objízdných tras.
Jako jediný zůstává v provozu bez permanentních strukturálních omezení Darnycký most. Stala se z něj hlavní a nejspolehlivější spojnice ve městě, přes kterou úřady odklánějí většinu autobusových linek. Během poplachů je provoz pouze zúžen do jednoho pruhu.