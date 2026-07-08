Rusko znovu zaútočilo na Kyjev. Hořelo na několika místech

V jedné čtvrti po zásahu rakety vznikl požár skladišť. Jinde ve městě hořelo v budově, která není určená k bydlení, informoval o něco dříve Kličko na telegramu a vyzval obyvatele metropole, aby zůstali v krytech.
Novináři serveru RBK Ukrajina popsali, že ve městě se ozvala série hlasitých výbuchů a poplach byl vyhlášen až po nich.
V noci na pondělí Rusko podniklo rozsáhlý útok na Kyjev, který ve městě zabil 19 lidí. Dalších devět lidí podle aktuálních údajů ukrajinských úřadů zemřelo v Kyjevské oblasti, píše ruskojazyčný servis BBC. Vzdušné síly informovaly, že se protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit ani jednu balistickou raketu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si znovu postěžoval na nedostatek střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot. O této věci se jedná i na nynějším summitu Severoatlantické aliance v Ankaře.
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6. července 2026