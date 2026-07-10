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Ve městě Vyšneve na západním okraji Kyjeva ruský úder 6. července zasáhl muniční sklad a spustil masivní sekundární exploze. O život podle ukrajinských představitelů přišlo deset lidí, výbuchy poškodily stovky domů.
„Pokud jde o vyšetřování exploze ve Vyšneve, situace je naprosto otřesná: Ve Vyšnevu byl muniční sklad. Nepřítel tento sklad zasáhl, což způsobilo velký počet obětí a značné ztráty,“ řekl Zelenskij novinářům v mediálním chatu vedeném přes aplikaci WhatsApp.
Ukrajinští představitelé po ruských útocích jen zřídka zveřejňují informace o škodách způsobených na vojenských cílech.
Zelenskyj uvedl, že začalo trestní stíhání a že úředníci státní zbrojovky Ukroboronprom, která sklad vlastnil, budou pohnání k odpovědnosti.
Událost vyvolala veřejné pobouření, obyvatelé si stěžují na nedbalost a nedostatek informací.
„Zařízení ve městě Vyšneve, kde došlo k detonaci po ruském úderu v noci 6. července, není pod pravomocí ani kontrolou Ozbrojených sil,“ uvedl Dmytro Lychovij, důstojník Hlavního ředitelství komunikací Ozbrojených sil Ukrajiny. „Zároveň zůstává v platnosti rozkaz vrchního velitele Ozbrojených sil Ukrajiny, který zakazuje umisťování muničních skladů a jiných podobných objektů v blízkosti obytných oblastí a míst, kde se nacházejí civilní osoby,“ uvedl Lychovij.
Vyšneve v Kyjevské oblasti.
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