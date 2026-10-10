Rusko útočilo na datové centrum v Kyjevě i loď s vojenským materiálem u Oděsy

V důsledku úderů bylo v Kyjevě zasaženo datové centrum ATM Ukrsibbank, které ukrajinské ozbrojené síly využívají ke shromažďování, zpracování a uchovávání zpravodajských informací,“ stojí v prohlášení ministerstva citovaném státní tiskovou agenturou TASS.
Rusko v sobotu pokračovalo v rozsáhlých útocích na Ukrajinu, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi. Jen v Záporoží v sobotu podle ukrajinských úřadů zemřelo nejméně 20 osob, včetně tří dětí. Dalších osm osob bylo zraněno v Kyjevě.
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Součástí války jsou časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Ukrajina se přitom potýká zejména s nedostatkem střel, které jsou schopné ničit ruské balistické střely. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté.