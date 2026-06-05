Rusko přidalo hnutí Memorial i s českou pobočkou na seznam extremistických organizací

Memorial krátce před vyhlášením dubnového rozsudku uvedl, že o výsledku nepochybuje. „Případ proti Memorialu je dalším pokusem zastrašit všechny jinak smýšlející lidi a donutit občanskou společnost k mlčení,“ uvedlo uskupení podle agentury Reuters.
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TASS píše, že na seznamu extremistických organizací se ocitlo více než 30 "složek“ Memorialu, včetně jeho pobočky v Česku, Německu nebo Polsku, a ruské regionální organizace spojené s Memorialem. Ten uvedl, že úřady přidaly na zmíněný seznam 36 organizací včetně uskupení jako je OVD-Info nebo Perm-36, která s hnutím nejsou spojena.
Zařazení Memorialu na seznam extremistických organizací znamená, že za spolupráci s tímto hnutím nyní hrozí v Rusku vězení, uvedly už dříve tiskové agentury. Memorial získal v roce 2022 Nobelovu cenu míru společně s ukrajinským Centrem pro občanské svobody a obhájcem lidských práv Alesem Bjaljackým.
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Memorial založili na konci 80. let sovětští disidenti, včetně nositele Nobelovy ceny za mír Andreje Sacharova. Sdružení proslulo odhalováním zločinů spáchaných za vlády sovětského diktátora Josifa Stalina a stalo se postupně také nejvýznamnější organizací na ochranu lidských práv v Rusku. Uskupení samo sebe označuje spíše za hnutí než za jednu organizaci. Ruské soudy už v roce 2021 nařídily rozpustit sdružení kvůli porušování zákona o zahraničních agentech. Tuto hanlivou nálepku úřady udělily organizaci v roce 2016.