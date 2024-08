Zvažují USA vraždu Putina? Hrozí, že se z Ruska vyloupne ještě horší nepřítel

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Zkusí Západ zabít ruského diktátora Vladimira Putina? Podezření by padlo na Spojené státy, které už s podobnými záležitostmi mají zkušenosti. Ale kdo by pak v Rusku převzal moc a znamenalo by to vůbec konec války na Ukrajině či zlepšení vztahů Kremlu a světa? Portál Foreign Policy navrhuje možné zájemce o Putinovo svržení z jeho nejbližšího okolí.