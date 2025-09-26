Nezodpovědné, reaguje Kreml na varování Západu o sestřelování ruských letadel

Autor:
  18:48
Prohlášení západních zemí o sestřelování ruských letadel jsou neuvážená a nebezpečná, řekl v pátek mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Evropští diplomaté v předchozích dnech varovali Moskvu, že NATO je připraveno reagovat na další narušení vzdušného prostoru členských zemí aliance plnou silou, včetně sestřelením ruských letadel.

Válka na Ukrajině

„Prohlášení o tom, že je třeba sestřelovat ruské letouny, jsou přinejmenším neuvážená, nezodpovědná a samozřejmě nebezpečná svými důsledky,“ řekl v pátek mluvčí Kremlu.

Peskov připomněl obvinění Ruska z nedávného vniknutí do vzdušného prostoru Estonska, které Moskva popírá a označuje za neopodstatněná.

„Varovali jsme vás, pak nefňukejte.“ Příště ruské zbraně sestřelíme, hlásí Sikorski

„Je to další velmi významný stupeň eskalace napětí v blízkosti našich hranic,“ prohlásil mluvčí ruského prezidenta. Moskva už dříve narušení vzdušného prostoru Estonska popřela.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v Moskvě (25. září 2025)
Nad Rudým náměstím přelétl i letoun MiG-31K. (9. května 2018)
Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN. (23. září 2025)
21 fotografií

Agentura Bloomberg s odvoláním na své nejmenované zdroje ve čtvrtek napsala, že se v Moskvě tento týden odehrála napjatá schůzka, na které vyslanci Británie, Francie a Německa vyjádřili ruským činitelům znepokojení nad nedávným hlášeným vniknutím tří ruských stíhaček MiG-31 do estonského vzdušného prostoru a varovali před připraveností sestřelit letouny, které naruší vzdušný prostor zemí NATO.

Po jednání západní diplomaté dospěli k závěru, že narušení vzdušného prostoru bylo úmyslnou taktikou nařízenou ruskými veliteli, uvedl Bloomberg.

Do Polska mířilo devatenáct dronů. Je to eskalace, říká Zelenskyj a nabízí pomoc

Země východního křídla NATO čelily tento měsíc sérii narušení vzdušného prostoru, která představují bezprecedentní zkoušku odhodlání aliance v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin stupňuje útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu a americká podpora Kyjeva je váhavá.

Americký prezident Donald Trump před několika dny prohlásil, že země NATO by měly sestřelit ruské letouny, pokud vniknou do vzdušného prostoru členských států aliance. Vyjádřil se tak před setkáním se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

Podle Trumpa bude podpora Spojených států členským zemím NATO při takovém kroku záviset na konkrétních okolnostech.

V posledních týdnech několik zemí NATO hlásilo, že ruské drony nebo stíhačky narušily jejich vzdušný prostor. Polsko 10. září zaznamenalo dvě desítky případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, z nichž některé společně se spojenci sestřelilo, Rumunsko následně informovalo, že do jeho vzdušného prostoru pronikl ruský dron, a před několika dny Estonsko oznámilo, že jeho vzdušný prostor narušily tři ruské stíhačky.

Válka na Ukrajině

Nezodpovědné, reaguje Kreml na varování Západu o sestřelování ruských letadel

