Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusy zatčené v cizině bude moci bránit i armáda, schválili ruští poslanci

Autor: ,
  15:54
Ruští poslanci ve středu ve druhém a současně i třetím čtení přijali zákon, který poskytne prezidentovi Vladimiru Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných či trestně stíhaných v zahraničí, a to na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Portál The Moscow Times před časem návrh spojil se snahami postavit před soud právě Putina a jeho spolupracovníky za napadení Ukrajiny před více než čtyřmi lety.
Ruský prezident Vladimir Putin na schůzi v Moskvě. (12. května 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzi v Moskvě. (12. května 2026) | foto: AP

Ruští vojáci během vojenské přehlídky ke Dni vítězství v Moskvě. (9. května...
Ruští vojáci se účastní vojenské přehlídky ke Dni vítězství. (9. května 2026)
Velitel ruských raketových vojsk strategického určení, Sergej Karakajev, podává...
Ruský prezident Vladimir Putin při hlášení o úspěšném odpálení...
34 fotografií

Předloha vyžaduje ještě schválení ruskými senátory a prezidentův podpis. V platnost vstoupí zákon deset dní po zveřejnění, napsal list Kommersant.

Ruské zákony až dosud dovolovaly použít ozbrojené síly v zahraničí v souladu s obecnými principy a normami mezinárodního práva: k odražení útoku na ruské jednotky dislokované v zahraničí, k odražení útoku na jiný stát, který požádá Rusko o pomoc, k ochraně ruských občanů před ozbrojeným útokem, boj proti pirátství a pro zajištění bezpečné plavby.

Autoři předlohy z ministerstva obrany nyní podle listu navrhují nasazení ozbrojených sil i k ochraně občanů „pronásledovaných“ zahraničními soudy. Předloha „zjevně souvisí s iniciativami členských zemí Evropské unie vytvořit zvláštní tribunál proti Rusku“, řekl tehdy webu RBK advokát Dmitrij Malbin.

Česko se připojilo k dohodě o zvláštním tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha minulý měsíc na sociální síti X uvedl, že se Česko stává 23. státem připojujícím se k dohodě nezbytné pro vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině. Šéf české diplomacie Petr Macinka tehdy řekl, že jde o předběžnou pozici. Podle českého prezidenta Petra Pavla se pro zřízení tribunálu ČR vyslovila už dříve.

Válka na Ukrajině

Protidronové sítě u ukrajinské Dužkivky (25. dubna 2026)
S ikonou na helmě. Ruský dělostřelec obsluhuje houfnici 2A36 Giacint-B
Slavutyč. Ukrajina si připomněl 40. výročí havárie jaderné elektrárny Černobyl (26. dubna 2026)
Následky ruského vzdušného útoku na Dnipro (25. dubna 2026)
117 fotografií

Záměr vytvořit zvláštní tribunál, který by soudil ruské vedení za zločin agrese proti Ukrajině po vzoru norimberského procesu s vedením nacistického Německa už dříve oznámila Rada Evropy. Letos v lednu Evropská unie poskytla prvních deset milionů eur na fungování tohoto tribunálu, který podle médií plánuje pohnat k odpovědnosti přinejmenším dvě desítky lidí.

Tribunál doplní činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC), který má pravomoc na Ukrajině vyšetřovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. V současnosti ale ICC nemůže v případě Ukrajiny vyšetřovat zločin agrese z důvodu omezení jurisdikce, uvedla dříve v prohlášení Rada Evropy. Zvláštní tribunál tuto mezeru podle ní zaplní.

Barbarossa 2.0? Bezpečí si zajistíme cestou prvotního teroru, hrozí Medveděv Evropě

Válka na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko vpádem vojsk, si podle různých odhadů vyžádala statisíce životů. Ruští vojáci se v ní podle Kyjeva a Západu dopustili řady válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Na Putina v roce 2023 ICC vydal zatykač kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

Zákon je podle předsedy branného výboru Andreje Kartapolova zapotřebí, aby se zabránilo případům, jako bylo zatčení archeologa Alexandra Buťagina v Polsku. Buťaginovo vydání požadovala Ukrajina kvůli nelegálním vykopávkám na okupovaném Krymu, archeolog se však minulý měsíc vrátil do Ruska v rámci výměny deseti vězňů mezi Varšavou a Minskem, domluvené prostřednictvím USA.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Odchod experta na NATO. Šedivý končí po vzájemné dohodě, tvrdí Zůna

Ministr obrany Jaromír Zůna na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou...

Dosavadní vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany Jiří Šedivý ke konci května odchází po vzájemné dohodě, sdělil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Bližší důvody...

13. května 2026  16:18

Hlavní tah na Benešovsku stojí po střetu dodávky s autem, přistávaly dva vrtulníky

Dopravní nehoda osobního auta a dodávky nedaleko obce Nespeky u Benešova (13....

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  15:53,  aktualizováno  16:17

Železo a Kopí. Policie v Berlíně podnikla masivní razii kvůli přestřelkám na ulicích

Německá policie podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli rostoucím případům...

Německá policie ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli rostoucím případům střelby. Úřady do akce nasadily okolo 500 policistů včetně speciálních jednotek. Policie prohledala zhruba dvacet bytů...

13. května 2026  9:29,  aktualizováno  16:02

Výstavba bytů se má zjednodušit. Jaké změny přináší novela stavebního zákona

Premium
Nová úprava stavebního zákona měla zrychlit výstavbu domů i průmyslových...

Už o prázdninách chce mít ministerstvo pro místní rozvoj hotovou a schválenou novelu stavebního zákona. Plný přechod na nový systém se očekává od 1. ledna 2028, aby se na změny stihli všichni...

13. května 2026

Rusy zatčené v cizině bude moci bránit i armáda, schválili ruští poslanci

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzi v Moskvě. (12. května 2026)

Ruští poslanci ve středu ve druhém a současně i třetím čtení přijali zákon, který poskytne prezidentovi Vladimiru Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných či...

13. května 2026  15:54

Německý ministr vnitra na sudetský sjezd dorazí. Macinkův výrok nekomentoval

Ministr vnitra Vít Rakušan přijal svého německého protějška Alexandera...

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt navzdory vyhrocené debatě v Česku dál plánuje přijet na sjezd sudetských Němců, který se uskuteční příští týden v Brně. Ve středu to sdělil na vládní tiskové...

13. května 2026  15:52

Jako ježci v kleci. Sloupky zatarasily auta, řidiči si nevšimli změněného značení

V ulici Parléřová v Praze 6 nainstalovali sloupky před parkovací místa. (13....

Kuriózní situaci řešili někteří obyvatelé pražského Břevnova. V ulicích Parléřova a Bělohorská totiž v úterý ráno přibyly antiparkovací sloupky, mezi nimiž zůstalo „uvězněných“ několik zaparkovaných...

13. května 2026  15:47

Hasiči odstraňují skvrny z hladiny řeky Moravy, mohlo jít o ropnou látku

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla v úterý odpoledne zatím přesně neurčená látka. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření, a pomocí...

12. května 2026  21:06,  aktualizováno  13. 5. 15:36

Šimečka se zaplétá do matčiny aféry. Hrajete Ficovy hry, obviňuje novináře

Slováci v Bratislavě i dalších městech demonstrovali proti plánům vlády Roberta...

Lídr slovenské opozice Michal Šimečka se čím dál víc zaplétá do aféry, která se původně týkala jen jeho matky Marty Šimečkové. Ta v posledních měsících musí vysvětlovat četné nesrovnalosti v...

13. května 2026  15:36

Pavel se v Bukurešti setkal s nevládnoucí královnou Margaretou. Zasadili lípu

Petr Pavel se ve středu v Rumunsku zúčastnil summitu B9. Vedle lídrů členských...

Prezident Petr Pavel se ve středu ráno v Alžbětině paláci v Bukurešti setkal s nevládnoucí rumunskou královnou Margaretou a jejím manželem princem Radem. V zahradě sídla následně společně symbolicky...

13. května 2026  10:13,  aktualizováno  15:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Starmer varuje před chaosem, bleskově jednal s možným vyzývatelem

Keir Starmer (12. května 2026)

Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, dnes slíbil pokračovat s plánem reforem a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen....

13. května 2026  11:06,  aktualizováno  15:28

Pátrání na konci světa. Od nás se hantavirus nešířil, tvrdí v Ohňové zemi

Letecký pohled na Ushuaiu v Argentině. (8. května 2026)

Tým zdravotnického institutu z Buenos Aires se chystá do jihoargentinského města Ushuaia. Plánuje zde získat více informací o šíření hantaviru. Ten se právě z této oblasti mohl dostat na palubu...

13. května 2026  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.