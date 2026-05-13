Předloha vyžaduje ještě schválení ruskými senátory a prezidentův podpis. V platnost vstoupí zákon deset dní po zveřejnění, napsal list Kommersant.
Ruské zákony až dosud dovolovaly použít ozbrojené síly v zahraničí v souladu s obecnými principy a normami mezinárodního práva: k odražení útoku na ruské jednotky dislokované v zahraničí, k odražení útoku na jiný stát, který požádá Rusko o pomoc, k ochraně ruských občanů před ozbrojeným útokem, boj proti pirátství a pro zajištění bezpečné plavby.
Autoři předlohy z ministerstva obrany nyní podle listu navrhují nasazení ozbrojených sil i k ochraně občanů „pronásledovaných“ zahraničními soudy. Předloha „zjevně souvisí s iniciativami členských zemí Evropské unie vytvořit zvláštní tribunál proti Rusku“, řekl tehdy webu RBK advokát Dmitrij Malbin.
Česko se připojilo k dohodě o zvláštním tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha minulý měsíc na sociální síti X uvedl, že se Česko stává 23. státem připojujícím se k dohodě nezbytné pro vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině. Šéf české diplomacie Petr Macinka tehdy řekl, že jde o předběžnou pozici. Podle českého prezidenta Petra Pavla se pro zřízení tribunálu ČR vyslovila už dříve.
Záměr vytvořit zvláštní tribunál, který by soudil ruské vedení za zločin agrese proti Ukrajině po vzoru norimberského procesu s vedením nacistického Německa už dříve oznámila Rada Evropy. Letos v lednu Evropská unie poskytla prvních deset milionů eur na fungování tohoto tribunálu, který podle médií plánuje pohnat k odpovědnosti přinejmenším dvě desítky lidí.
Tribunál doplní činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC), který má pravomoc na Ukrajině vyšetřovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. V současnosti ale ICC nemůže v případě Ukrajiny vyšetřovat zločin agrese z důvodu omezení jurisdikce, uvedla dříve v prohlášení Rada Evropy. Zvláštní tribunál tuto mezeru podle ní zaplní.
Barbarossa 2.0? Bezpečí si zajistíme cestou prvotního teroru, hrozí Medveděv Evropě
Válka na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko vpádem vojsk, si podle různých odhadů vyžádala statisíce životů. Ruští vojáci se v ní podle Kyjeva a Západu dopustili řady válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Na Putina v roce 2023 ICC vydal zatykač kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.
Zákon je podle předsedy branného výboru Andreje Kartapolova zapotřebí, aby se zabránilo případům, jako bylo zatčení archeologa Alexandra Buťagina v Polsku. Buťaginovo vydání požadovala Ukrajina kvůli nelegálním vykopávkám na okupovaném Krymu, archeolog se však minulý měsíc vrátil do Ruska v rámci výměny deseti vězňů mezi Varšavou a Minskem, domluvené prostřednictvím USA.