Rusko zakázalo vývoz nafty. Ukrajina ničí rafinérie, benzinky čelí tlaku, přiznalo

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Řidiči v mnoha ruských regionech musí hodiny čekat ve frontách, aby si mohli natankovat, protože sílící ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu zmenšují dodávky nafty a benzinu na čerpací stanice.
Ukrajinské útoky poškodily rafinérie a výroba klesla, zatímco poptávka meziročně stoupla o třetinu, připustil Novak. „To vše vedlo ke zvýšení zátěže v síti čerpacích stanic, zvýšil se počet aut čekajících ve frontách a v důsledku se prodloužila doba potřebná k natankování,“ dodal vicepremiér podle státní agentury TASS.
„Dnes jsme zavedli zákaz vývozu paliva pro diesely, což umožní zvýšit dodávky na vnitřní trh,“ řekl vicepremiér. Vláda podle agentury Reuters uvedla, že zákaz, který se týká i výrobců, bude platit do 31. července.
Novak na poradě, vysílané v televizním přenosu, připustil, že situace s palivy na ruském trhu zůstává složitá a je zřejmé, že budí u lidí obavy.
Kyjev chce pomocí úderů na rafinerie narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války. Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přinutit Putinovu vládu jednat o ukončení války.
Zastavení bojů Putin podmiňuje tím, že Ukrajina vydá Rusku celý Donbas včetně území, která ruská armáda nedokázala od roku 2022 obsadit. Kyjev to odmítá a navrhuje zastavit boje na linii fronty.