„Být velvyslankyní v Rusku byla pravděpodobně nejtěžší mise mé kariéry,“ popisuje pro BBC Američanka Lynne Tracyová. Spojené státy v Moskvě zastupovala mezi lety 2023 a 2025. Předtím působila třeba v Pákistánu, kde přežila pokus o atentát. Přesto jí Rusko připadalo horší.
Líčí, že v Péšávaru měla přece jen pocit, že má vše pod kontrolou. „Moskva byla složitější právě kvůli vysoké míře nejistoty,“ vysvětluje Tracyová s tím, že primárním zdrojem této nejistoty byl tlak ze strany ruské kontrarozvědky.
Diplomatům se navíc vyhýbají i ti Rusové, kteří by o navazování vztahů se zástupci západních států obvykle stáli – akademici či umělci. Pohyb kolem velvyslanectví úřady pečlivě sledují a vědí, kdo doporučení nedodržel.