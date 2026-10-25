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Izolace, dohled na každém kroku. Západní diplomaté popisují rostoucí tíseň v Moskvě

Kateřina Havlická

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ilustrační snímek | foto: AP

Poté, co vypukla válka na Ukrajině, začal Západ řešit, zda se bude i nadále bavit s ruským agresorem – a jak moc. Mnozí evropští či američtí diplomaté byli vyhoštěni a ti, kteří zbyli, jsou v Rusku nežádoucími osobami. Pětice z nich nyní popsala sílící izolaci, v níž se západní velvyslanci ocitají. Atmosféru v současné Moskvě přirovnávají k éře studené války.

„Být velvyslankyní v Rusku byla pravděpodobně nejtěžší mise mé kariéry,“ popisuje pro BBC Američanka Lynne Tracyová. Spojené státy v Moskvě zastupovala mezi lety 2023 a 2025. Předtím působila třeba v Pákistánu, kde přežila pokus o atentát. Přesto jí Rusko připadalo horší.

Líčí, že v Péšávaru měla přece jen pocit, že má vše pod kontrolou. „Moskva byla složitější právě kvůli vysoké míře nejistoty,“ vysvětluje Tracyová s tím, že primárním zdrojem této nejistoty byl tlak ze strany ruské kontrarozvědky.

Diplomatům se navíc vyhýbají i ti Rusové, kteří by o navazování vztahů se zástupci západních států obvykle stáli – akademici či umělci. Pohyb kolem velvyslanectví úřady pečlivě sledují a vědí, kdo doporučení nedodržel.

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Izolace, dohled na každém kroku. Západní diplomaté popisují rostoucí tíseň v Moskvě

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