Rusové zadrželi muže německé národnosti. Bojoval za Ukrajinu, tvrdí FSB

Němec s bojovými zkušenostmi z Afghánistánu, Somálska a Sýrie sloužil v letech 2016 až 2018 jako odstřelovač v jedné jednotce ukrajinských sil. Loni se kvůli výdělku vrátil na Ukrajinu a podepsal tříletý kontrakt s ukrajinskou armádou, ale dezertoval poté, co neobdržel slíbené peníze, tvrdí FSB podle listu Kommersant.
NATO odhaduje, že v řadách ruských sil bojuje přibližně 24 000 zahraničních žoldnéřů ze 44 zemí, uvedla letos v létě ruská služba BBC s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného představitele Severoatlantické aliance. Ve válce proti Ukrajině padlo na ruské straně nejméně 3 589 cizinců, uvedla BBC.
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V seznamu padlých eviduje 2 304 vojáků ze Severní Koreje, kteří zahynuli během bojů po proniknutí ukrajinských ozbrojených sil do ruské Kurské oblasti v roce 2024. Dalších 1 285 padlých byli občané jiných zemí: od Ekvádoru přes USA po Vietnam, uvedla stanice a dodala, že skutečné počty zabitých mezi cizími státními příslušníky, kteří bojovali na straně Ruska proti Ukrajině, budou výrazně vyšší. V případě Česka a Slovenska žádné padlé na ruské straně nezmínila.
Na ukrajinské straně bojují nebo armádě pomáhají podle dostupných informací i Češi a několik z nich od začátku ruské invaze padlo. Letos v lednu tehdejší mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake ČTK řekl, že podle údajů Černínského paláce v bojích zemřelo pět českých občanů, nejméně šest se pohřešovalo a jeden byl tou dobou v ruském zajetí.
Ministerstvo zahraničí loni v prosinci vyjádřilo zásadní protest proti postupu Ruska v případu odsouzeného česko–vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině proti Rusům a soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti ho poslal na 13 let do vězení.
„Odepřením statusu válečného zajatce a jeho protiprávním trestním stíháním jako údajného žoldnéře porušila Ruská federace flagrantním způsobem své závazky ze III. Ženevské úmluvy, jakož i mezinárodního obyčejového práva, ohledně postavení a zacházení s válečnými zajatci,“ uvedlo české ministerstvo. Důrazně vyzvalo Rusko, aby při zacházení se zajatými bojovníky v rámci rusko–ukrajinského konfliktu dodržovalo veškeré principy a pravidla mezinárodního humanitárního práva.
Ruská média původně uváděla, že Hoangu Tranovi hrozí až 15 let za mřížemi.
Ruské úřady cizince, kteří pomáhají Ukrajině bránit se před ruskou invazí, nepovažují za řádné účastníky bojů, ale za nájemné vojáky. Nepřiznávají jim tak status válečného zajatce a naopak o nich informují jako o žoldnéřích či teroristech. Ozbrojený konflikt na Ukrajině pak Rusko neoznačuje jako válku, ale nazývá ho speciální vojenskou operací.
V médiích se dříve také objevila informace o Češce, které Rusko v její nepřítomnosti uložilo trest 13 let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Podle vyšetřovatelů žena od listopadu 2023 do června letošního roku působila v 59. brigádě ukrajinské armády. Soud ji podle ruských zákonů shledal vinnou ze spáchání trestného činu žoldnéřské účasti v ozbrojeném konfliktu.