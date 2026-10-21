Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusové zadrželi muže německé národnosti. Bojoval za Ukrajinu, tvrdí FSB

Autor: ,
Sledujeme online   14:05
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
15 fotografií
Rusko zadrželo německého občana, který dříve sloužil v ukrajinských ozbrojených silách jako odstřelovač. V Rusku mu za žoldnéřství hrozí 15 let vězení, informovala dnes ruská média s odvoláním na tajnou službu FSB. Ta neupřesnila, kde a kdy byl Němec zadržen, ani neuvedla jeho jméno.

Němec s bojovými zkušenostmi z Afghánistánu, Somálska a Sýrie sloužil v letech 2016 až 2018 jako odstřelovač v jedné jednotce ukrajinských sil. Loni se kvůli výdělku vrátil na Ukrajinu a podepsal tříletý kontrakt s ukrajinskou armádou, ale dezertoval poté, co neobdržel slíbené peníze, tvrdí FSB podle listu Kommersant.

NATO odhaduje, že v řadách ruských sil bojuje přibližně 24 000 zahraničních žoldnéřů ze 44 zemí, uvedla letos v létě ruská služba BBC s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného představitele Severoatlantické aliance. Ve válce proti Ukrajině padlo na ruské straně nejméně 3 589 cizinců, uvedla BBC.

Válka ve žhavých píscích. Tuaregové s Kyjevem v zádech v Sahelu zatápějí Rusům

V seznamu padlých eviduje 2 304 vojáků ze Severní Koreje, kteří zahynuli během bojů po proniknutí ukrajinských ozbrojených sil do ruské Kurské oblasti v roce 2024. Dalších 1 285 padlých byli občané jiných zemí: od Ekvádoru přes USA po Vietnam, uvedla stanice a dodala, že skutečné počty zabitých mezi cizími státními příslušníky, kteří bojovali na straně Ruska proti Ukrajině, budou výrazně vyšší. V případě Česka a Slovenska žádné padlé na ruské straně nezmínila.

Na ukrajinské straně bojují nebo armádě pomáhají podle dostupných informací i Češi a několik z nich od začátku ruské invaze padlo. Letos v lednu tehdejší mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake ČTK řekl, že podle údajů Černínského paláce v bojích zemřelo pět českých občanů, nejméně šest se pohřešovalo a jeden byl tou dobou v ruském zajetí.

Ministerstvo zahraničí loni v prosinci vyjádřilo zásadní protest proti postupu Ruska v případu odsouzeného česko–vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině proti Rusům a soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti ho poslal na 13 let do vězení.

„Odepřením statusu válečného zajatce a jeho protiprávním trestním stíháním jako údajného žoldnéře porušila Ruská federace flagrantním způsobem své závazky ze III. Ženevské úmluvy, jakož i mezinárodního obyčejového práva, ohledně postavení a zacházení s válečnými zajatci,“ uvedlo české ministerstvo. Důrazně vyzvalo Rusko, aby při zacházení se zajatými bojovníky v rámci rusko–ukrajinského konfliktu dodržovalo veškeré principy a pravidla mezinárodního humanitárního práva.

Ukrajinský válčený veterán u památníku padlých na kyjevském Majdanu (12. října 2026)
Obyvatelé Kyjeva se utěšují po dalším ruském náletu. (12. října 2026)
Ruská samohybná houfnice Malva na vojenském cvičení Jižním federálním okruhu (12. října 2026)
Hořící auta po ruském vzdušném útoku na Charkov (11. října 2026)
265 fotografií

Ruská média původně uváděla, že Hoangu Tranovi hrozí až 15 let za mřížemi.

Ruské úřady cizince, kteří pomáhají Ukrajině bránit se před ruskou invazí, nepovažují za řádné účastníky bojů, ale za nájemné vojáky. Nepřiznávají jim tak status válečného zajatce a naopak o nich informují jako o žoldnéřích či teroristech. Ozbrojený konflikt na Ukrajině pak Rusko neoznačuje jako válku, ale nazývá ho speciální vojenskou operací.

V médiích se dříve také objevila informace o Češce, které Rusko v její nepřítomnosti uložilo trest 13 let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Podle vyšetřovatelů žena od listopadu 2023 do června letošního roku působila v 59. brigádě ukrajinské armády. Soud ji podle ruských zákonů shledal vinnou ze spáchání trestného činu žoldnéřské účasti v ozbrojeném konfliktu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal

Susan a Michael Dellovi u Donalda Trumpa

Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...

Nejsou to dárečky, jsou to investice, hájí Babiš schodek. Slíbil zásah u hypoték

Přímý přenos
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Státní rozpočet na rok 2027 s navrženým schodkem 386 miliard korun projednávají poslanci. Návrh obhajuje předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „My máme poctivý rozpočet, vy jste podváděli,“ řekl premiér...

21. října 2026  5:02,  aktualizováno  15:27

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

21. října 2026  15:26

Po měsíci se zadařilo. Podívejte se na záchranu uvázlého žraloka v Pusanu

Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října...

Jihokorejským úřadům se podařilo vyvést žraloka, který uvízl ve vodním kanálu v přístavním městě Pusan na jihu poloostrova. Středeční pokus o jeho vysvobození byl již třetí, akce trvala několik...

21. října 2026  15:22

Itálie po nepokojích přitvrzuje. Škody za nezletilé zaplatí rodiče, sdělila Meloniová

Italská premiérka Giorgia Meloniová (20. října 2026)

V Itálii se po víkendových nepokojích rozhodli, že není na co čekat. A že na spáchané násilí se zdemolovanými obchody a zraněnými policisty odpoví stejně tvrdě. Premiérka Giorgia Meloniová v úterý...

21. října 2026  15:15

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

21. října 2026  12:05,  aktualizováno  15:10

Dva zastupitelé v Olomouci odstupují. Uvolňují místa těm, které přeskákali

Podnikatel a ředitel exekutorského úřadu Robert Runták ve volebním štábu hnutí...

Voliči rozhodli o složení olomouckého zastupitelstva, hnutí spOLečně však nakonec posílá do lavic jiné lidi, než kteří získali mandát ve volbách. Po Ivu Hágerovi se funkce vzdal také advokát Pavel...

21. října 2026  15:07

Muž na Hodonínsku se zabarikádoval. Hrozil výbuchem, tvrdí starosta

Policie zasahovala na Hodonínsku proti muži, který se zabarikádoval. (21. října...

V Žeravicích na Hodonínsku zasahují policisté. Řeší bezpečnostní incident, kdy muž ohrožoval své okolí a poté se zabarikádoval doma. Podle místního starosty vyhrožoval, že odpálí nástražný systém....

21. října 2026  11:25,  aktualizováno  15:05

V Polsku zadrželi šestnáctiletého chlapce. Podle policistů chystal vraždu mnoha lidí

ilustrační snímek

Policie ve Varšavě zadržela šestnáctiletého chlapce, kterého podezřívá, že připravoval vraždu velkého počtu osob. Informovala o tom mluvčí policie v jedné z varšavských čtvrtí. Policisté během...

21. října 2026  15:02

EET 2.0 startuje už za dva měsíce, polovina firem ale stále tápe, zjistil průzkum

ilustrační snímek

O návratu elektronické evidence tržeb už slyšelo 94 procent podnikatelů, v konkrétních povinnostech má ale jasno jen necelá polovina, ukázal průzkum společností Visa a Global Payments. Podle expertů...

21. října 2026  15:01

Witkoff tři hodiny jednal s Putinem. Vzdal mu hold, že má humanitární cítění

Americký vyslanec Steve Witkoff na mírových jednáních v Konstantinovském paláci...

Existuje základ pro dosažení příměří ve válce na Ukrajině, prohlásil americký vyjednavač Steve Witkoff na úvod schůzky s ruským prezidentem. Uvedl, že přivezl návrhy na urovnání konfliktu, a doufá,...

21. října 2026  13:10,  aktualizováno  14:58

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Foltýn za nášivku proti Putinovi trest nedostal. Budu bojovat jako lev, zuří Rajchl

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Plukovník Otakar Foltýn vyvázl z incidentu s vulgární nášivkou F...CK YOU PUTIN (J...bat tě Putine, pozn. red.) bez kázeňského postihu. Vojenští nadřízení sice uznali pochybení z jeho srpnové cesty...

21. října 2026  8:56,  aktualizováno  14:45

Muzea zavírat nebudeme, ohradila se Správa KRNAP na kritiku senátora Sobotky

Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele...

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) odmítla kritiku vrchlabského starosty a senátora Jana Sobotky (nestraník za STAN), kterou prezentoval na úterním tiskovém briefingu. Organizace nesouhlasí...

21. října 2026  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×