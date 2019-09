Ozbrojené komando na nevěstu. V Rusku jsou hitem extrémní žádosti o ruku

Anastasiu měl po příletu do Petrohradu vyzvednout její přítel Sergej, ale napsal jí, že to nestihne a posílá za sebe kamaráda. Na cestě domů zkřížila dvojici cestu černá dodávka, ze které vyskočilo několik ozbrojenců v kuklách a donutili oba pasažéry vystoupit z auta.

Komando prohledalo zavazadla, ze kterého jeden z mužů najednou vylovil sáček s bílým práškem. „Jste podezřelá, že pašujete zakázané látky,“ křičel hlasitě. „To není moje,“ bránila se Anastasie.



„A čí to je? Lhaní bylo dost. A co je tohle?“ soptí ozbrojenec a vytáhne z kufru růžovou krabičku. „Já opravdu nevím,“ říká s pláčem Anastasia. Zakuklenec si najednou klekne, sundá si masku a v ruce drží krabičku se zásnubním prstýnkem. „Vezmeš si mě?“ ptá se Sergej.



Není to začátek bizarního románu z červené knihovny, ale opravdový příběh. Sergej využil služby agentury organizující extrémní žádosti o roku, které se v posledních letech těší v Rusku čím dál větší oblibě.

Uspořádání opravdu nezapomenutelné žádosti ale něco stojí. Pokud chcete, aby zásah falešných speciálních jednotek vypadal opravdově, musíte podle stanice BBC počítat s cenou kolem 60 000 rublů (22 000 korun).



Jednu z agentur nabízejících extrémní žádosti o ruku, dětské oslavy nebo narozeninové party vlastní Sergej Rodkin. Podle něj neexistuje žádná horní hranice ceny, pokud chtějí mít klienti něco opravdu extra.

"The plan is that we put the fake drugs in her bag, and I ask her to marry me"



The trend for "extreme proposals" in Russia



