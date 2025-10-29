Evropa zchudla, je bez hodnot a směřuje k zániku, tvrdí Zacharovová

Evropa zchudla a směřuje k sebezničení. Prohlásila to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, podle níž zemím evropského bloku schází hodnoty, o které by se mohla opřít.
„Když se mluvilo o tom, že Evropa je tlačena na cestu k sebezničení, a to i prostřednictvím střetu s jejími sousedy v Asii nebo v Eurasii, možná by někdo řekl, že to není očividné. Dnes je to očividnější než kdy jindy,“ řekla mluvčí ruské diplomacie v rozhovoru s ruským propagandistickým portálem Sputnik.

„Militarizace, kolosální rozpočty, šílená vojenská cvičení prováděné bez důvodu pro celém perimetru, nekonečné provokace, ochuzování evropských západních evropských ekonomik, zničení logistických řetězců, odmítnutí paliv a energetiky, což povede k ještě větším problémům a obrovské potíže s nelegální migrací v zemích Evropské unie,“ vyjmenovala Zacharovová, co považuje za evropské problémy.

Účetní chyby a chybějící miliardy. Rozpočet EU má vážné nedostatky, ukazuje audit

Podle mluvčí Evropa rovněž zničila své tradice, historii a kultury a nyní nemá nic, o co by se mohla opřít. Rusko se opakovaně staví do role ochránce tradičních, konzervativních hodnot a vykresluje Západ jako země zachvácené šílenstvím „zvrácených“ progresivních ideologií.

Evropa zchudla, je bez hodnot a směřuje k zániku, tvrdí Zacharovová

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

29. října 2025  19:36

Systém eDoklady má výpadek, agentura pracuje na opravě

Aktualizujeme

Národní identitní autorita, která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je už čtyři hodiny nedostupná. Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje, na nápravě...

29. října 2025  13:37,  aktualizováno  19:28

