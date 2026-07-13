Místo obchodu: Středoafrická republika. Hlavní aktér: Pavel Prigožin. Komodita: Tramadol. Zisky: Čím dál vyšší.
Po letech krize se wagnerovci – nebo alespoň to, co z nich zbylo – znovu vzmáhají. Využili izolace daleké džungle, znalosti prostředí, kontaktů v tajných službách a přízeň zdejšího diktátora Faustina-Archange Touadéry, kterému v minulosti pomáhali potlačit skupiny povstalců. A nyní dozorují na vše, co pašeráci přes hraniční řeku Ubangi dovezou i vyvezou.
Dodávají i elitní prezidentské gardě či důležité mládežnické milici známé jako Žraloci.