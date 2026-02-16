Nová mise wagnerovců. V Evropě verbují agenty pro sabotáže a vyvolání nepokojů

Náboráři ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny, kteří se dříve specializovali na přesvědčování Rusů, aby bojovali na Ukrajině, dostali jiný úkol – verbovat ekonomicky slabší Evropany k páchání násilností na území států NATO. S odvoláním na zdroje ze západních zpravodajských služeb to napsal deník Financial Times (FT).
Člen soukromé Wagnerovy vojenské společnosti (31. července 2023)

Člen soukromé Wagnerovy vojenské společnosti (31. července 2023)

Podezřelý muž z Jižní Ameriky
Vůz litevské policie před ruským konzulátem v Klajpedě (3. března 2022)
Soukromá armáda zvaná Wagnerova skupina pod vedením jejího zakladatele Jevgenije Prigožina bojovala v některých z nejtvrdších bitev v ranější fázi ruské války proti Ukrajině.

Ohledně její budoucnosti se objevily otázky poté, co Prigožin v roce 2023 zemřel při havárii letadla. Stalo se to dva měsíce po jím vedené neúspěšné vzpouře proti ruskému armádnímu vedení. Skupina poté podle dostupných informací zůstala aktivní v některých afrických zemích.

Putin pošle tisíce vojáků, aby rozsévali chaos po Evropě, varuje Estonsko

Její postavení je od neúspěšného povstání a Prigožinovy smrti nejasné, píše Financial Times. Náboráři a propagandisté, kteří pro Wagnerovu skupinu dříve pracovali, nyní podle západních zpravodajských zdrojů hrají roli v Kremlem organizované sabotáži v Evropě. Podle jednoho zdroje je využívá ruská vojenská rozvědka GRU. Ta se – podobně jako ruská tajná služba FSB – snaží najímat „jednorázové“ agenty v Evropě, aby tam šířili chaos, píše deník.

Kreml v posledních dvou letech podle listu rozšířil sabotážní kampaň v Evropě, jejímž cílem je vyvolat sociální nepokoje a oslabit odhodlání západních zemí podporovat Ukrajinu, která se brání ruské agresi. Po sérii vyhoštění ruských diplomatů ze států Evropské unie se zároveň výrazně snížil počet ruských tajných agentů v Evropě a rozvědky v Moskvě se častěji obracejí na prostředníky, jako je síť kolem Wagnerovy skupiny, vyplývá z informací Financial Times.

Nové 11. září? Rusové připravovali útok na letouny mířící do USA, tvrdí zpravodajci

Najatí agenti podle něj dostávají od wagnerovců nejrůznější úkoly, od žhářských útoků na auta politiků či sklady s pomocí pro Ukrajinu až po vydávání se za nacistické propagandisty. Naverbovaní to obvykle dělají pro peníze, často jde o marginalizované jedince. Wagnerovci například přes sociální média naverbovali Dylana Earla, který v roce 2024 zorganizoval žhářský útok na sklad s věcmi určenými pro Ukrajinu ve východním Londýně.

Po tomto útoku evropské zpravodajské služby pomalu začaly skládat obraz mnohem rozsáhlejší sítě „jednorázových“ agentů naverbovaných Wagnerovou skupinou po celé Evropě, píše deník. Zároveň uvádí, že tento způsob ruských operací sice může být rozsáhlý, ale nábor amatérských sabotérů zprostředkovateli zároveň znamená ztrátu kompetencí i utajení. Dosud se podařilo více útoků zmařit, než jich spáchat, uzavírá list.

16. února 2026  6:13,  aktualizováno  14:14

