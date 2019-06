Nucený odsun. Ruská obec nechala kvůli potyčkám vystěhovat stovky Romů

„Přijely autobusy a všechny Romy, kteří tu bydleli, odvezly do Volgogradu. Tamní diaspora souhlasila s tím, že se jich ujme. Stalo se to nuceně. Nyní zjišťujeme, zda v naší vesnici žili legálně. Kontrolujeme vlastnictví pozemků, dluhy za elektřinu a tak dále,“ popsal údajně pro list Novaja Gazeta předseda zastupitelstva v Chemodanovce Sergej Fadejev.

Dodal, že v nejbližší době se Romové určitě nevrátí a k jejich návratu zřejmě už nikdy nedojde.

Jak přesně stěhování Romů probíhalo, však není úplně jasné, protože Fadejev pak svůj výrok vzal zpět a řekl, že vesnici opustili dobrovolně. Podle všeho však v obci pár dní před tím vznikl konflikt mezi romskými a neromskými obyvateli.

Začít měl minulý týden ve čtvrtek sporem místních dětí, který se pak jali řešit dospělí a vydali se potrestat romské viníky. Ze strany neromských obyvatel údajně přišlo i obvinění ze sexuálního obtěžování místní dívky. Během potyček jeden Rus zemřel na následky bodných zranění a druhý skončil v komatu.

Druhého dne vyšlo do ulic patnáct set rozhořčených lidí a v sobotu pak zapálili jeden z romských domů. Policie kvůli rvačkám podle ruské agentury TASS zadržela osmadvacet lidí a patnáct z nich skončilo na dva měsíce ve vězení. Místní vláda ve snaze zabránit dalším nepokojům také zakázala prodej alkoholu.

Hořící domy místních Romů:



Regionální představitel Romů Andrej Ogly po dramatických událostech ostatním vesničanům vzkázal svou soustrast. „Stala se tu velká tragédie. Romská diaspora posílá kondolence příbuzným zesnulého muže a modlí se, aby se zraněnému muži udělalo lépe. Nechceme mít ve městě spory. Tento konflikt musí skončit,“ uvedl.



Krátce nato Romové i přesto zmizeli. Podle listu The Guardian jich bylo zhruba 650, ruský server The Moscow Times uvádí až 900 lidí. Poté, co to Fadejev prozradil, místní samospráva prohlásila, že se romské rodiny odstěhovaly dobrovolně a v poklidu. A to nejen z Chemodanovky, ale i sousední osady Lopatki. Tam však zřejmě nešlo o nucený odsun.

Místní guvernér Ivan Belozercev se po bitkách pokusil uklidnit situaci a podle britského deníku The Guardian přišel s nečekaným vysvětlením nepokojů – za všechno mohou Spojené státy.

„Amerika a Západ nalily obrovské peníze do přípravy zdejších lidí. Jsou v každém regionu včetně našeho. Oni nechtějí řešit problémy, ale destabilizovat situaci. Vozí sem falešné informace,“ řekl minulou neděli přihlížejícímu davu. Záškodníci se podle něj snaží v Rusku zvýšit napětí tím, že „využijí tuto tragédii, aby rozhýbali situaci a zahráli na etnickou notu“.