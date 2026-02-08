„Nestíháte? Potřebujete si oddechnout, nabrat síly nebo se trochu víc učit? Když si vezmete studijní volno, můžete podepsat smlouvu s ministerstvem obrany a strávit rok něčím užitečným – jak pro sebe, tak pro vlast,“ lákal na konci loňského roku podle portálu Meduza důstojník z Moskevského institutu fyziky a technologie (MIPT) studenty fyziky.
Na rozdíl od náborové kampaně, kterou armáda v souvislosti s válkou na Ukrajině doplňuje stav a jejíž reklamy jsou běžně vidět v ulicích ruských měst, u této nabídky mají mít studenti několik garancí. Nebudou posláni blíž než dvacet kilometrů k válečné frontě, po roce budou mít právo smlouvu rozvázat a nebudou zařazeni jinam než do jednotky pro boj proti dronům. Plat by ovšem odpovídal běžnému platu vojáků.
A když se studenti po dvanácti měsících vrátí do školy, budou už mít v kapse pět milionů rublů (1,3 milionu korun) a k tomu školné zadarmo, sliboval důstojník. Berou se prý i ženy. Háček je v tom, že se zájemci museli přihlásit do konce ledna. Podle Meduzy to voják vysvětloval slovy o snaze rychle nabrat lidi do nově vytvořené jednotky.
Podobné akce nebo výzvy na letácích hlásí i z dalších ruských univerzit. Podle Belgorodské státní technologické univerzity se studenti po náborové přednášce „cítili prostoupeni pocitem odpovědnosti za osud vlasti a někteří si krátce poté dokonce začali připravovat potřebné dokumenty“. Na Vysoké škole ekonomické (HSE) v Moskvě zase rozeslali interní oběžník s konkrétními pokyny.
Ruští občané mužského pohlaví, kterým hrozilo vyloučení, měli podle nich s okamžitou platností kromě oficiálního dopisu dostat také informace o „alternativní možnosti“ – tedy speciální smlouvě o službě v nové protidronové jednotce. Student pak má tři dny na rozmyšlenou. O detailech této nabídky se mohou poučit i na webu kontrakt.bpla.ru, kde je opět ujistí, že na frontu se rozhodně nedostanou.
A pokud jde o peníze, mohou se dočíst třeba to, jak velký bonus dostanou za zničení tanku Abrams, Leopard nebo Challenger či za „ukořistění“ systému HIMARS. Odstupňované jsou i platby za utrpěné zranění a jím způsobenou invaliditu. Jak by se operátor dronů daleko od fronty zranil, už se na stránkách nepíše.
„Jen vám řeknou, že jste idiot“
Právníci se specializací na armádní záležitosti proto varují, že nic jako roční smlouva výhradně zaměřená na práci operátora dronů neexistuje a že studenti netuší, do čeho se ženou. Míní, že ani po nasmlouvaném roce nebudou moci odejít. Poukazují třeba na případy lidí, kteří s armádou v minulosti podepsali jednoleté či tříleté kontrakty, ale v rámci vládního mobilizačního dekretu musejí sloužit dál a nevědí, kdy a jestli vůbec někdy skončí.
V současném ruském právním řádu je jen jedna možnost, jak uzavřít smlouvu o službě pouze a jenom na jeden rok. Jde to v případě, že ji dotyčný podepíše u dobrovolnické jednotky. Právník Arťom Klyga z neziskové organizace Hnutí odpůrců vojenské služby z důvodu svědomí totiž vysvětluje, že ruské zákony jasně rozlišují smluvní vojáky a dobrovolníky.
Jenže když se Klyga v dopise zeptal zmíněné ekonomické univerzity HSE, o jaký kontrakt v případě studentů jde, dozvěděl se, že je to standardní armádní smlouva a nikoliv služba v dobrovolnické formaci. Fakt, že se studenti po uplynutí lhůty nebudou moci vrátit ke studiu, navíc v odpovědi na Klygovy dotazy připustila i sama HSE. A to navzdory předchozím ujištěním ze strany vedení, napsal portál The Insider.
Liší se i odměny běžných vojáků a dobrovolníků. Klyga tak odhaduje, že se ruští studenti ve chvíli předpokládaného odchodu dozvědí, že „jejich smlouva byla prodloužena do doby, než bude mobilizační dekret zrušen“. „Vrátit se na vysokou školu nebude možné. Všichni budou poukazovat na naši extrémně složitou vojenskou legislativu a říkat, že jsi idiot,“ vzkazuje případným zájemcům.
Dodává, že školy distribucí náborových letáků s neúplnými informacemi neporušují zákon. Protiprávní by podle něj byly pouze situace, kdy by studentům za nepodepsání smlouvy vyhrožovaly vyhazovem. „Ze všech slibů je pravdivá pouze ta část o platu. Jednoletá smlouva, zaručený návrat ke studiu, akademická dovolená a služba výhradně v jednotkách bezpilotních systémů jsou všechno lži. Ve skutečnosti byste mohli skončit na frontě, včetně útočné jednotky. A v takovém případě už vás nezachrání ani pomoc od HSE. Stát vás vždy podvede,“ podotýká Klyga.
Pracovníci organizace Ztrať se (dříve Jděte lesem), jež pomáhá ruským dezertérům, to vidí podobně. „Neexistují žádné jiné smlouvy než smlouva s ministerstvem obrany. Tyto příběhy jsme slyšeli tisíckrát: ‚Není to ministerstvo obrany, je to nějaká soukromá vojenská společnost, jednotka BARS nebo jiná organizace, která údajně bojuje proti dronům.‘ Vždy to končí stejně. Existuje jedna standardní smlouva, která se automaticky obnovuje a nelze ji vypovědět. Tečka. Neexistují žádné varianty,“ varují.