Nezvládáte školu? Přidejte se k armádě, vábí Rusové studenty do pasti

Autor:
  16:14
Ruské vysoké školy nabízejí neúspěšným studentům lákavou možnost, jak se vyhnout vyhazovu: Přidejte se na jeden rok k armádě a jste v suchu, vábí je. Nábor se oficiálně týká jen pozice operátora dronů daleko od válečné fronty, podle odborníků však případní zájemci nevědí, do jaké pasti se ženou. Ruské právo žádné roční smlouvy s garancemi nezná a mladým rekrutům tak hrozí, že už se ven nedostanou.
Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025)

Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruští vojáci střílejí z raketometu BM-21 Grad na ukrajinské pozice u Lymanu v...
Ruští vojáci střílejí z raketometu BM-21 Grad na ukrajinské pozice u Lymanu....
Ruští vojáci stojí na stráži na pozorovacím stanovišti na frontové linii u obce...
Ruští vojáci přijíždějí do Pokrovsku. (29. října 2025)
17 fotografií

„Nestíháte? Potřebujete si oddechnout, nabrat síly nebo se trochu víc učit? Když si vezmete studijní volno, můžete podepsat smlouvu s ministerstvem obrany a strávit rok něčím užitečným – jak pro sebe, tak pro vlast,“ lákal na konci loňského roku podle portálu Meduza důstojník z Moskevského institutu fyziky a technologie (MIPT) studenty fyziky.

Na rozdíl od náborové kampaně, kterou armáda v souvislosti s válkou na Ukrajině doplňuje stav a jejíž reklamy jsou běžně vidět v ulicích ruských měst, u této nabídky mají mít studenti několik garancí. Nebudou posláni blíž než dvacet kilometrů k válečné frontě, po roce budou mít právo smlouvu rozvázat a nebudou zařazeni jinam než do jednotky pro boj proti dronům. Plat by ovšem odpovídal běžnému platu vojáků.

Mučení, výhrůžky a bití. Rusko láká Bangladéšany za prací, ale pošle je na frontu

A když se studenti po dvanácti měsících vrátí do školy, budou už mít v kapse pět milionů rublů (1,3 milionu korun) a k tomu školné zadarmo, sliboval důstojník. Berou se prý i ženy. Háček je v tom, že se zájemci museli přihlásit do konce ledna. Podle Meduzy to voják vysvětloval slovy o snaze rychle nabrat lidi do nově vytvořené jednotky.

Podobné akce nebo výzvy na letácích hlásí i z dalších ruských univerzit. Podle Belgorodské státní technologické univerzity se studenti po náborové přednášce „cítili prostoupeni pocitem odpovědnosti za osud vlasti a někteří si krátce poté dokonce začali připravovat potřebné dokumenty“. Na Vysoké škole ekonomické (HSE) v Moskvě zase rozeslali interní oběžník s konkrétními pokyny.

Jsme tu jako rukojmí. Ruské vojenské akademie nedovolují kadetům odejít

Ruští občané mužského pohlaví, kterým hrozilo vyloučení, měli podle nich s okamžitou platností kromě oficiálního dopisu dostat také informace o „alternativní možnosti“ – tedy speciální smlouvě o službě v nové protidronové jednotce. Student pak má tři dny na rozmyšlenou. O detailech této nabídky se mohou poučit i na webu kontrakt.bpla.ru, kde je opět ujistí, že na frontu se rozhodně nedostanou.

A pokud jde o peníze, mohou se dočíst třeba to, jak velký bonus dostanou za zničení tanku Abrams, Leopard nebo Challenger či za „ukořistění“ systému HIMARS. Odstupňované jsou i platby za utrpěné zranění a jím způsobenou invaliditu. Jak by se operátor dronů daleko od fronty zranil, už se na stránkách nepíše.

„Jen vám řeknou, že jste idiot“

Právníci se specializací na armádní záležitosti proto varují, že nic jako roční smlouva výhradně zaměřená na práci operátora dronů neexistuje a že studenti netuší, do čeho se ženou. Míní, že ani po nasmlouvaném roce nebudou moci odejít. Poukazují třeba na případy lidí, kteří s armádou v minulosti podepsali jednoleté či tříleté kontrakty, ale v rámci vládního mobilizačního dekretu musejí sloužit dál a nevědí, kdy a jestli vůbec někdy skončí.

V současném ruském právním řádu je jen jedna možnost, jak uzavřít smlouvu o službě pouze a jenom na jeden rok. Jde to v případě, že ji dotyčný podepíše u dobrovolnické jednotky. Právník Arťom Klyga z neziskové organizace Hnutí odpůrců vojenské služby z důvodu svědomí totiž vysvětluje, že ruské zákony jasně rozlišují smluvní vojáky a dobrovolníky.

Střelil sebe i kamarády. Ruský voják promluvil o své cestě za dezercí

Jenže když se Klyga v dopise zeptal zmíněné ekonomické univerzity HSE, o jaký kontrakt v případě studentů jde, dozvěděl se, že je to standardní armádní smlouva a nikoliv služba v dobrovolnické formaci. Fakt, že se studenti po uplynutí lhůty nebudou moci vrátit ke studiu, navíc v odpovědi na Klygovy dotazy připustila i sama HSE. A to navzdory předchozím ujištěním ze strany vedení, napsal portál The Insider.

Liší se i odměny běžných vojáků a dobrovolníků. Klyga tak odhaduje, že se ruští studenti ve chvíli předpokládaného odchodu dozvědí, že „jejich smlouva byla prodloužena do doby, než bude mobilizační dekret zrušen“. „Vrátit se na vysokou školu nebude možné. Všichni budou poukazovat na naši extrémně složitou vojenskou legislativu a říkat, že jsi idiot,“ vzkazuje případným zájemcům.

Podepiš, nebo zemři, nutí Rusko mobiky do smluv. Chystá se na konec války

Dodává, že školy distribucí náborových letáků s neúplnými informacemi neporušují zákon. Protiprávní by podle něj byly pouze situace, kdy by studentům za nepodepsání smlouvy vyhrožovaly vyhazovem. „Ze všech slibů je pravdivá pouze ta část o platu. Jednoletá smlouva, zaručený návrat ke studiu, akademická dovolená a služba výhradně v jednotkách bezpilotních systémů jsou všechno lži. Ve skutečnosti byste mohli skončit na frontě, včetně útočné jednotky. A v takovém případě už vás nezachrání ani pomoc od HSE. Stát vás vždy podvede,“ podotýká Klyga.

Pracovníci organizace Ztrať se (dříve Jděte lesem), jež pomáhá ruským dezertérům, to vidí podobně. „Neexistují žádné jiné smlouvy než smlouva s ministerstvem obrany. Tyto příběhy jsme slyšeli tisíckrát: ‚Není to ministerstvo obrany, je to nějaká soukromá vojenská společnost, jednotka BARS nebo jiná organizace, která údajně bojuje proti dronům.‘ Vždy to končí stejně. Existuje jedna standardní smlouva, která se automaticky obnovuje a nelze ji vypovědět. Tečka. Neexistují žádné varianty,“ varují.

Vstoupit do diskuse (54 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Šéf kabinetu britského premiéra Starmera kvůli kauze Epstein položil funkci

Šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera, Morgan McSweeney. (5....

Kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval v neděli šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post...

8. února 2026  17:08

Turecký textilní průmysl drtí Čína a Bangladéš. Erdogan slibuje nápravu

Zaměstnankyně textilní továrny v tureckém Drinopolu (10. ledna 2026)

Textilní průmysl patří k dlouholetým pilířům turecké ekonomiky. Poslední měsíce ale ukazují, že tento sektor se ocitl v hluboké krizi. Mnoho továren zavírá a o práci přišly již statisíce lidí. Na...

8. února 2026

Nezvládáte školu? Přidejte se k armádě, vábí Rusové studenty do pasti

Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025)

Ruské vysoké školy nabízejí neúspěšným studentům lákavou možnost, jak se vyhnout vyhazovu: Přidejte se na jeden rok k armádě a jste v suchu, vábí je. Nábor se oficiálně týká jen pozice operátora...

8. února 2026  16:14

V japonských volbách podle odhadů jasně zvítězila strana premiérky Takaičiové

Sanae Takaičiová, japonská premiérka a předsedkyně vládní Liberálně...

Japonská vládnoucí koalice premiérky Sanae Takaičiové po nedělních předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu nejméně 310 z 465 křesel. Oznámila to japonská stanice...

8. února 2026  9:13,  aktualizováno  16:07

Rizikem HIV je piercing i operace v ne úplně dobré nemocnici, říká přednosta kliniky

Premium
Přednosta Kliniky infekčních nemocí a Cestovní medicíny Fakultní nemocnice v...

Ještě před několika desetiletími se psalo o mužích, kteří mají sex s muži, jako o velkém nebezpečí při šíření viru HIV. Dnes je situace jiná, protože si dávají pozor. „Když plánují sex s neznámým...

8. února 2026

VIDEA TÝDNE: Vesmírná letadlovka, auta v lyžařské stopě a hořící led

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

S nedělním odpolednem přinášíme souhrn nejsledovanějších videí končícího týdne. Nejvíce vás zaujal čínský projekt obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné odpalovat rakety...

8. února 2026  15:07

Mladých s rakovinou přibývá, je složité určit proč, říká lékař a zdůrazňuje prevenci

Všeobecný lékař a zástupce vedoucího Ústavu všeobecného lékařství na 1....

Ročně je v Česku diagnostikováno přes devadesát tisíc případů rakoviny. Tisíce z nich u lidí mladších čtyřiceti let. Praktický lékař a ambasador organizace Fuck Cancer Norbert Král v rozhovoru pro...

8. února 2026  15:04

Evropský plán obnovy se zadrhává. Členské státy nestačí čerpat miliardy

Evropské peníze míří i do zemědělství (2. února 2026).

Evropská unie před lety zareagovala na bezprecedentní propad ekonomiky během koronavirové pandemie obrovskou fiskálním balíkem ve výši 955 miliard eur, což je v přepočtu asi 23 bilionů korun. Nyní se...

8. února 2026

Moravané v Grónsku. Zemi ledu dali abecedu, první domy i tuleně Božího

Premium
Jednou z misií, které Moravští bratři v Grónsku založili, bylo v roce 1774...

Grónsku dali abecedu a gramatiku, postavili tam první dům i první kostel, přivezli do země ledu křesťanskou víru, ale ovlivnili například i dnešní podobu inuitských krojů. A z beránka Božího kvůli...

8. února 2026

Máme muže, který střílel na zástupce šéfa GRU, zatkli ho v Dubaji, hlásí Rusové

Ruští vyšetřovatelé pracují v bytovém domě v Moskvě, kde byl postřelen zástupce...

Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené...

8. února 2026  9:37,  aktualizováno  14:41

Psi ve městě mívají paradoxně lepší život než ti na vesnici, říká odborník

Miroslav Valentin se věnuje výcviku a chování psů. Velký problém vidí v tom, že...

Češi jsou národem pejskařů, mnozí však svým miláčkům někdy škodí, aniž by si to uvědomovali. Své o tom ví Miroslav Valentin, který psům zasvětil téměř čtyřicet let. Se sportovní kynologií, jež mu...

8. února 2026  14:03

RECENZE: Jak se dělá humbuk. Zaslouží si černošští upírští Hříšníci šestnáct Oscarů?

65 % Premium
Herec Michael B. Jordan jako Smoke ve filmu Hříšníci (Sinners, 2025)

Historický rekord si připsal snímek Hříšníci, když dostal nominaci na šestnáct Oscarů. Ale diváci jej hodnotí vlažněji než kritici a opakují přitom výrazy jako nadhodnocený, přehnaný, nepochopitelný...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.