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Rusko vydalo zatykač na šéfa Telegramu, viní ho z napomáhání terorismu

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  8:55
Spoluzakladatel a CEO platformy Telegram Pavel Durov (21. září 2015)

Spoluzakladatel a CEO platformy Telegram Pavel Durov (21. září 2015) | foto: Profimedia.cz

Ruský miliardář Pavel Durov
Pavel Durov
Pavel Durov
Pavel Durov
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Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram Pavla Durova. Viní ho z napomáhání terorismu. V Rusku narozený podnikatel, který ale žije převážně v Dubaji, už v minulosti uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu.

Zprávy o tom, že Rusko jedenačtyřicetiletého podnikatele vyšetřuje kvůli napomáhání terorismu, se v médiích poprvé objevily v únoru.

Rusko vyšetřuje zakladatele Telegramu Durova. Je podezřelý z napomáhání terorismu

Definice extremismu a terorismu je v Rusku široká. Za extremistické úřady označují například mezinárodní hnutí LGBT+ a extremistickou nebo teroristickou Moskva nazývá i kritiku vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.

Telegram hraje v Rusku důležitou roli ve veřejné i v soukromé komunikaci, používají ho Kreml, soudy, státní média, celebrity i exilová opozice. Ruské úřady mu ale už dříve uložily pokuty, protože podle nich neodstraňoval extremistický obsah, a rovněž se rozhodly přístup k aplikaci omezit.

Podivuhodný život miliardáře Durova. Vzdoroval i Putinovi, teď ukazuje svaly

Miliardář Durov, který má od roku 2021 francouzské občanství, čelí ve Francii od srpna 2024 obvinění z řady trestných činů souvisejících s organizovaným zločinem.

Na telegramu se totiž podle prokuratury objevovaly materiály o sexuálním zneužívání dětí a o obchodování s drogami a platforma odmítala s vyšetřovateli sdílet informace nebo dokumenty, i když to vyžadoval zákon.

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