Rusko vydalo zatykač na šéfa Telegramu, viní ho z napomáhání terorismu

Zprávy o tom, že Rusko jedenačtyřicetiletého podnikatele vyšetřuje kvůli napomáhání terorismu, se v médiích poprvé objevily v únoru.
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Rusko vyšetřuje zakladatele Telegramu Durova. Je podezřelý z napomáhání terorismu
Definice extremismu a terorismu je v Rusku široká. Za extremistické úřady označují například mezinárodní hnutí LGBT+ a extremistickou nebo teroristickou Moskva nazývá i kritiku vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.
Telegram hraje v Rusku důležitou roli ve veřejné i v soukromé komunikaci, používají ho Kreml, soudy, státní média, celebrity i exilová opozice. Ruské úřady mu ale už dříve uložily pokuty, protože podle nich neodstraňoval extremistický obsah, a rovněž se rozhodly přístup k aplikaci omezit.
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Podivuhodný život miliardáře Durova. Vzdoroval i Putinovi, teď ukazuje svaly
Miliardář Durov, který má od roku 2021 francouzské občanství, čelí ve Francii od srpna 2024 obvinění z řady trestných činů souvisejících s organizovaným zločinem.
Na telegramu se totiž podle prokuratury objevovaly materiály o sexuálním zneužívání dětí a o obchodování s drogami a platforma odmítala s vyšetřovateli sdílet informace nebo dokumenty, i když to vyžadoval zákon.