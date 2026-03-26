Ukrajinci poslali ruským vojákům výbušné vložky do bot. Maskovali je jako charitu

Ukrajinské tajné služby vytvořily dodavatelský řetězec, který ruským vojákům dodával vyhřívané vložky do bot s vestavěnými výbušnými zařízeními. Ruská tajná služba FSB schéma odhalila, podle zdrojů ukrajinského portálu Militarnyj však operace splnila svůj účel.
Ruská tajná služba FSB objevila zásilku vyhřívaných vložek do bot s vestavěnými výbušnými zařízeními. Schéma připravily ukrajinské tajné služby. | foto: FSB

Militarnyj uvádí, že Ukrajincům se podařilo vybudovat dodavatelskou síť za pomoci ruských „dobrovolníků“ a charitativních nadací. Každá vložka obsahovala 1,5 gramu TNT, což stačilo k explozi, která mohla zranit vojákovu nohu a znemožnit mu bojovat.

FSB oznámila, že zabavila zásilku vyhřívaných vložek do bot s výbušninami přepravovaných z Polska do Ruska a určených pro vojáky. Našla v ní 504 kusů.

Rusové podle portálu na schéma ukrajinských tajných služeb částečně přišli kvůli neopatrným krokům jednoho z účastníků, jehož ukrajinské služby využívaly „naslepo“. FSB uvedla, že zadržela muže cizího původu narozeného v roce 1994, který jednal na pokyn ukrajinského činitele.

Izraelem inspirovaná akce Ukrajinců. Dodali Rusům výbušné brýle pro drony

„Podle našich informací předchozí dodávky vložek splnily svůj účel,“ cituje portál svůj zdroj. „Agenti FSB odhalili tuto zásilku až poté, co začali sledovat dodavatelský řetězec. Samozřejmě, těchto několik stovek kusů představuje jen zlomek našich ‚dárků‘,“ dodal.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR se už dříve přihlásila k výbušným FPV brýlím pro operátory dronů, o nichž dříve informovaly ruské proválečné telegramové kanály. Toto vybavení některé vojáky zranilo. Inspirací pro Ukrajince byla akce izraelských tajných služeb, které ukryly výbušná zařízení do pagerů libanonského teroristického hnutí Hizballáh.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!" Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Izrael si rozmyslel zabití šéfdiplomata Íránu Arakčího. Kvůli nám, zní z Pákistánu

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)

Izrael na žádost Pákistánu souhlasil, že neprovede atentát na íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího a předsedu parlamentu Muhammada Kalíbafa, uvedla s odkazem na pákistánský zdroj agentura...

26. března 2026  9:58,  aktualizováno  11:28

Jsme černým pasažérem, který ztrácí renomé v NATO, prohlásil Rakušan

Přímý přenos
Tisková konference stínové vlády hnutí STAN ve Sněmovně (26. března 2026)

Nedostatečné výdaje na zajištění bezpečnosti České republiky kritizoval po jednání stínové vlády hnutí STAN jeho předseda Vít Rakušan. „Jsme černým pasažérem, který ztrácí renomé v NATO, prohlásil v...

26. března 2026  10:26,  aktualizováno  11:25

V Dozimetru vypovídá exšéf DPP Witowski. Nevím, nevzpomínám si, opakuje se

U soudu v kauze Dozimetr vypovídá bývalý ředitel pražského dopravního podniku...

Ve čtvrtek v kauze Dozimetr vypovídá u soudu bývalý generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Petr Witowski. Toho z pozice odvolali na podzim 2024, kdy kriminalisté v sídle...

26. března 2026,  aktualizováno  11:20

Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie

Club 21 v Plzni

Aktivista Jaroslav Miko podal trestní oznámení kvůli tomu, že jemu a skupině blízkých lidí nebyl umožněný vstup do známého Clubu 21 v centru Plzně. Jaroslav Miko tvrdí, že šlo o diskriminaci, protože...

26. března 2026  11:19

Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však...

Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom upozorňují, že v přírodních rezervacích je jeho sběr zakázaný. Svěží zelené listy s výraznou vůní se hodí...

26. března 2026  11:14

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

26. března 2026  7:20,  aktualizováno  10:59

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. (24....

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve čtvrtek řekl při své návštěvě Karlovarského kraje premiér Andrej Babiš z ANO. Až dosud se počítalo s tím,...

26. března 2026  10:59

Dream Team

Dream Team (2025)

Jen chvíli po premiéře dobývá Dream Team televizní obrazovky. Přestože film stále hrají v některých kinech, diváci ho mohou shlédnout už i na platformě prima+. Komedie scenáristy Petra Kolečka a...

26. března 2026  10:58

Pivovar ve Velkém Březně omezuje produkci, Heineken zde zastavil i exkurze

Otevření distribučního centra v pivovaru ve Velkém Březně (19. září 2017)

Nadnárodní pivovarnický koncern Heineken sníží objem piva uvařeného ve Velkém Březně na Ústecku. Firma také do odvolání přestane od konce dubna nabízet exkurze v historickém pivovaru, propouštět se...

26. března 2026  10:57

Tragický požár v pražské Michli. Uvnitř budovy našli mrtvou ženu

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Oheň se podařilo lokalizovat kolem osmé hodiny...

26. března 2026  8:42,  aktualizováno  10:52

Námořní dron zasáhl v Černém moři turecký tanker. Převážel ruskou ropu

Tanker Altura v Bosporském průlivu (16. března 2026)

Na turecký tanker, který plul z Ruska, zaútočil ve čtvrtek nedaleko Bosporského průlivu v Černém moři námořní dron a způsobil explozi, informoval turecký ministr dopravy. Turecká televizní stanice...

26. března 2026  10:48

