Mírové plakety mizí, vítězí propaganda a slzy. Jak žije ruské město blízko válce

  9:05
Dron krouží nad zákazníky nákupního centra ve Voroněži, kteří přišli využít „až třicetiprocentní slevy na zimní obuv“. V centru operátor armádních dronů s přezdívkou Šaman představuje jedno z těchto zařízení, která jsou všudypřítomná na frontové linii na Ukrajině. Šaman, v uniformě a s obličejem zakrytým maskou, říká, že brzy odjede na Ukrajinu, aby „bránil svou vlast“. Ta přitom napadla svého souseda a dodnes vraždí ukrajinské občany.
Členky armádního kozáckého sportovního klubu Berkut v ruské Voroněži (24. ledna 2026)

Členky armádního kozáckého sportovního klubu Berkut v ruské Voroněži (24. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruska Ljudmila šije ve Voroněži maskovací uniformy pro ruské vojáky. (24. ledna 2026)
Náborový leták ruské armády ve Voroněži (24. ledna 2026)
Náborový leták ruské armády ve Voroněži (24. ledna 2026)
Náborový plakát ruské armády ve Voroněži (24. ledna 2026)
Voroněž, nacházející se 500 kilometrů na jih od Moskvy, má blíže k frontové linii než k ruskému hlavnímu městu. Milion obyvatel města se ocitl uprostřed války, která se projevuje častými útoky ukrajinských dronů a militarizací společnosti, píše agentura AFP.

Devatenáctiletý Šaman před svým odjezdem do války přišel pomoci ke stánku armádního kozáckého sportovního klubu Berkut. Tvrdí však, že jeho cílem „nutně není“, aby dospívající, kteří se akce účastní, po studiu narukovali do armády. „Každý si vybírá svou vlastní cestu podle svých zájmů,“ říká mladý muž, který se označuje za „vlastence“.

Energetiku jsme zničili, teď rozmlátíme železnici. Rusko chce Ukrajinu paralyzovat

Ve Voroněži, stejně jako jinde v Rusku, je v posledních čtyřech letech termín „vlastenectví“ používán všemi myslitelnými způsoby. A země se dramaticky změnila. U zasněžených silnic vedoucích na předměstí vykukují protiletadlové zbraně skrz maskovací sítě.

Malby na zdech ve městě připomínají památku vojáků padlých ve válce. Vedle plakátů na představení Labutího jezera v městském divadle je nespočet propagandistických plakátů vyzývajících ke „službě vlasti“ vstupem do armády.

Náborové středisko slibuje potenciálním vojákům jednorázovou prémii ve výši 2,5 milionu rublů (asi 660 tisíc korun), což je na místní poměry tučná suma. Ruská armáda rekruty zoufale potřebuje, protože loni podle místopředsedy prezidentovy bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva podepsala 422 tisíc smluv se zájemci o vojenskou službu. To je o šest procent méně než v roce 2024.

NATO překvapuje neúměrný počet ruských padlých. Ukrajinský kolaps letos nečeká

Pro čtyřiašedesátiletou Ljudmilu s tmavými kruhy pod očima, plnými smutku, armáda zosobňuje jejího syna. Bojoval na Ukrajině, čtyři měsíce je pohřešován. „Je to hrozně těžké. Doufám, protože bez naděje...,“ říká Ljudmila, které se tak rychle derou slzy do očí, že ani nedokáže dokončit větu.

Byl její syn zajat? Je mrtvý? V takovém případě by se jeho smrt přidala k více než 153 tisícům dalších ruských vojáků, o kterých britská stanice BBC a nezávislý ruský portál Mediazona říkají, že je identifikovaly jako zabité od začátku války (čerstvější údaj těchto zdrojů hovoří o nejméně 173 tisících zabitých ruských vojácích od vypuknutí války - pozn. red.).

Aby se Ljudmila něčemu věnovala, jako dobrovolnice v jedné organizaci šije maskovací uniformy pro ruské vojáky.

Roman odmítá pomyšlení, že by podepsal kontrakt s armádou. „Ani za všechny peníze světa,“ říká osmačtyřicetiletý traktorista, který o víkendech rybaří ve svém stanu na zamrzlé řece. Říká, že chce myslet jedině na ryby a zapomenout na hrůzy způsobené nálety ukrajinských dronů.

Nezvládáte školu? Přidejte se k armádě, vábí Rusové studenty do pasti

Sirény varující před náletem slýchává každý den. „Nejčastěji mě probouzejí výbuchy. Je to samozřejmě děsivé. Nedejbože, aby to bouchlo blízko a lidé umírali,“ říká. Útok dronu 10. ledna zranil čtyři lidi, z nichž jeden později v nemocnici podlehl zraněním.

Kyjev se zaměřuje útoky v Rusku zejména na ropné rafinerie a přístavní a energetickou infrastrukturu. Ruské útoky proti Ukrajině, které si téměř každý den vyžádají životy civilistů, míří na energetiku, což vede k rozsáhlým výpadkům proudu a topení. Kvůli ruské agresi už zemřely desetitisíce Ukrajinců.

Ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová minulý měsíc tvrdila, že Voroněžská oblast – spolu s Brjanskou, Kurskou a částečně okupovanou Chersonskou oblastí – patří mezi čtyři nejčastější místa, kde se odehrávají útoky na civilisty.

Zatímco válka vstupuje do svého pátého roku, mír zůstává pro mladého voroněžského umělce Michaila vytouženým ideálem. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu připevnil na městské zdi malé keramické plakety volající po míru, jejichž design připomíná sovětské odznaky.

„Svým projektem jsem chtěl připomenout osudy našich prarodičů a praprarodičů. Celé dětství mi říkali, že válka je hrozná,“ říká osmadvacetiletý Michail. Všechny jeho plakety od té doby zmizely, kromě jediné, která se nachází na voroněžské ulici Míru.

Voroněž:

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Zastropování cen energií zastavilo vlnu zateplování, říká šéf firmy vyrábějící izolace

Martin Trešl je jednatelem českého zastoupení společnosti Austrotherm. Rakouská...

Měli bychom sanovat a zateplovat objekty troj až čtyřnásobně rychleji než nyní, tvrdí Martin Trešl, šéf českého zastoupení rakouského Austrothermu, který vyrábí izolační materiály. „Zásadní problém...

14. února 2026  6:39

Vitamínová bomba z parapetu za pár korun: Jak na domácí klíčení

Klíčky

Zimní měsíce v českých obchodech s potravinami často připomínají přehlídku unavené zeleniny bez chuti, která k nám putovala tisíce kilometrů. Zatímco ceny čerstvých biopotravin v supermarketech a...

14. února 2026

