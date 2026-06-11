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Rus vyzýval k atentátu na Putina, chtěl bojovat za Ukrajinu. Dostal devět let vězení

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  19:11
Ruský vojenský soud poslal na devět let do vězení čtyřicetiletého Arťoma Prorešného z Voroněže za to, že vyzýval k atentátu na prezidenta Vladimira Putina a pokoušel se vstoupit do legie Svoboda Rusku. Ta bojuje na straně Ukrajiny a Kreml ji považuje za teroristickou organizaci.
Účastníci procházejí kolem obrazovky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na...

Účastníci procházejí kolem obrazovky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. (3. června 2026) | foto: Anastasia BarashkovaReuters

Ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru...
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Podle vyšetřovatelů Prorešnyj, který měl „negativní postoj“ k válce Ruska proti Ukrajině, se v květnu 2023 rozhodl vstoupit do legie Svoboda Rusku. Přes sociální sítě opakovaně žádal, aby do ní byl přijat, a zajímal se o stav své žádosti. Informoval o tom ve čtvrtek portál Mediazona s odvoláním na komuniké soudu.

V květnu a prosinci 2024 také muž zveřejnil příspěvky na sociálních sítích, které vyšetřovatelé označili za důkaz, že schvaloval ideologii legie, výpad ukrajinské armády do Kurské a Belgorodské oblasti na západě Ruska a také vybízel k násilí vůči Putinovi. Právě na jeho rozkaz ruská vojska v únoru 2022 vpadla do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

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Prorešnyj podle soudu přiznal, že je vinen, a také aktivně spolupracoval s vyšetřovateli. Kromě devíti let za mřížemi mu soud také uložil pokutu ve výši 300 tisíc rublů (asi 87 500 korun).

Vojenský soud v Moskvě předloni v listopadu za kritiku války Ruska proti Ukrajině, za komentáře k válečným zločinům za výzvy k zabití Putina odsoudil také Anastasiji Berežinskou.

Dostala osm let vězení. „Ctihodnosti, nemám co říci, nemám co dodat. Přijmu jakékoliv rozhodnutí,“ řekla podle médií před vynesením rozsudku třiačtyřicetiletá moskevská divadelní režisérka a matka dvou malých dětí.

Zastřelte toho pitomého parchanta Putina, hlásala. Dostala osm let

Berežinská na počátku války zveřejnila na sociální síti desítky příspěvků proti válce. Obviňovala ruskou armádu, ministerstva a Putina osobně z genocidy Ukrajinců. Zveřejňovala také urážky na adresu Putina, protože podle ní nese osobní odpovědnost za smrt mužů, žen a dětí, jejichž těla záchranáři vyprošťují z trosek zničených domů a bytů.

V psaní pokračovala a začala vyzývat k zabití Putina: „Zastřelte toho pitomého parchanta Putina, kolik dalších vražd civilistů ještě musíme snést? Vymažte ho z povrchu zemského!“ psala.

Zákony hrozící vysokými tresty za diskreditaci armády a za šíření lživých informací přijali ruští zákonodárci krátce po invazi na Ukrajinu. Podle kritiků ruských poměrů mají umlčet veškerou kritiku a protesty proti válce.

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Za lživé pokládají úřady veškeré informace lišící se od oficiální interpretace války jako „speciální vojenské operace“, jež má ochránit ruskojazyčné obyvatelstvo východní Ukrajiny a „denacifikovat“ a „demilitarizovat“ kyjevský režim.

Po ústupu ruských vojsk od Kyjeva na jaře 2022 vyšly najevo masové vraždy a další zvěrstva, kterých se za krátké okupace ruští vojáci v okolí ukrajinské metropole podle tvrzení Kyjeva dopustili. Symbolem těchto válečných zločinů se stalo město Buča, kde zastřelení civilisté leželi na ulicích a kde byly nalezeny hromadné hroby. Moskva popírá jakékoliv útoky na civilisty, natož válečné zločiny, a za zmínku o těchto podezřeních hrozí v Rusku mnohaleté vězení.

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