V Rusku existuje spousta vtipů o volbách. Například tento: Na stromě sedí vrána a v zobáku drží sýr. Kolem běží liška:
„Vráno, půjdeš k volbám?“
„Ne!“ zakráká vrána. Sýr jí vypadne a liška s ním uteče.
Vrána smutně sedí na větvi a říká si: „A kdybych řekla ‚ano‘, změnilo by se něco?“
Takzvané volby do Státní dumy, které se v Rusku uskuteční od 18. do 20. září, vypadají navlas stejně. Ať už voliči řeknou válce „Ne“, nebo „Ano“, ať už k volbám půjdou, nebo nepůjdou – nezmění se vůbec nic. Do Dumy se dostanou politici loajální vůči Kremlu (protože jiní v Rusku prostě nejsou) a válka bude pokračovat přesně podle plánu.
Rusko je zkrátka zemí speciálních operací a simulací, jejichž úkolem je skrýt smysl skutečného dění před vnějšími pozorovateli i vlastními občany.