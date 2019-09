Pohřeb i jen iluze demokracie, kritizuje opozice komunální volby v Rusku

Zástupci Golos zaznamenali jen v metropoli Moskvě 560 případů falšování hlasování a v druhém největším ruském městě Petrohradě 220, uvedlo americké Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Golos ruské volby sleduje dlouhodobě, Kreml ale organizaci znevěrohodňuje a potlačuje v rámci tažení proti „zahraničním agentům“.

V předvečer voleb zatkla moskevská policie aktivistu Golos Vladimira Jegorova. Obvinila ho z chuligánství, oznámil spoluzakladatel Golos Grigorij Melkonyants.

V jiné své zprávě RFE/RL upozorňuje na zastrašování nezávislých volebních pozorovatelů v Petrohradě. Pozorovatelka blízká kritikovi Kremlu Alexeji Navalnému vypověděla, že ji u jejího domu polili zelenou tekutinou.

V jedné z volebních místností v Petrohradu údajně ukradli volební urnu, napsal britský deník The Guardian. Ve městě Tuva poblíž Mongolska neznámí muži na koních stříleli na vůz s novináři a volebními pozorovateli. Útok ale nikoho nezranil.

Na sociálních médiích koluje řada fotek i videí, která mají dokazovat volební podvody. RFE/RL ale upozornilo, že jejich pravdivost nemohlo nezávisle ověřit. Několik videí zachycuje lidi, kteří vhazují do urny více volebních lístků, nejspíš pro provládní kandidáty.

Někteří prý volili, aniž o tom věděli

V češtině zprávy o machinacích shromáždil uživatel Twitteru Roman M. Upozornil na informace, fotky a videa o svážení vojáků, kteří masově neoprávněně volili (například) v Petrohradu.

Nebo o dopravování přenosné volební urny i do domácností, kde pro to nebyl důvod, jako se to dělo v Moskvě. A o nakupování hlasů (mimo jiné) v Novosibirsku a Irkutsku. Či o stížnosti, že někteří ve Vladikavkaze u voleb zjistili, že už za ně odhlasoval někdo jiný.

Státní média ale trvají na tom, že volby byly svobodné a spravedlivé. Prokremelský moskevský starosta Sergej Sobjanin označil ty v metropoli za nejvíce soutěživé v nedávných dějinách.

Police tvrdí, že při sobotní razii v Navalného petrohradském štábu odhalila padesát padělaných volebních lístků, které měly být údajně použity ve volbách. Navalného spolupracovníci hovoří o „pečlivě připravené provokaci“.

Ve všech 83 ruských regionech se na různých úrovních uskutečnilo přibližně 6000 voleb a referend. Hlasovat v nich mohlo až 56 milionů lidí, účast ale byla nízká. Voliči vybírali nové moskevské zastupitelstvo, dvanáct regionálních parlamentů, šestnáct gubernátorů a v doplňkových volbách čtyři poslance Státní dumy.

Kreml volby uspořádal i na anektovaném ukrajinském poloostrově Krym. Evropská unie ale uvedla, že výsledky tamního hlasování neuzná.

Opory režimu maskované za nezávislé kandidáty

Politici prokremelské vládnoucí strany Jednotné Rusko kandidovali v Moskvě jako nezávislí. Asi i to jim pomohlo udržet většinu, když ze 45 křesel v zastupitelstvu získali 25. Komunisté mají 13 mandátů a opoziční liberální hnutí Jabloko pouhé tři.

„Nesmíme zapomenout, že nešlo o skutečné volby – spoustě (opozičních) kandidátů, kteří by vyhráli, nebylo dovoleno kandidovat,“ poznamenala Daria Besedinaová zvolená za Jabloko.

Moskevská volební komise vyřadila kolem dvaceti opozičních kandidátů. Zdůvodnila to údajnými nesrovnalostmi v seznamech voličských podpisů, které musejí kandidáti předložit. Opozice viní režim ze záměrného omezování politické soutěže. Na její podporu demonstrovaly v Moskvě opakovaně tisíce lidí, které policisté zatýkali a rozháněli.

Mezi vyloučenými kandidáty byla i Sobolová. Ta hlasování v Moskvě odsoudila jako „pohřeb dokonce i jen iluze demokratických voleb“. Právničku, která se účasti ve volbách dožadovala hladovkou, pár dní před hlasováním zatkli.

Demonstrace v Moskvě za povolení účasti opozice ve volbách (27.7.2019):



VIDEO: Během demonstrací v Moskvě zadržela policie stovky lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Souhlasíte s názorem, že volby v Rusku jsou natolik neregulérní, že v nich jde spíš o „iluzi demokracie“?