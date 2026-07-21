Kreml začíná být znepokojen. Před volbami raději likviduje i zbytky opozice

Jabloko je nejstarší liberální ruská strana. Založena byla v roce 2001 a většinu své existence zůstávala mimo parlament; od roku 2007 v něm nebyla vůbec. Pro svou malou popularitu si vysloužila kritiku, že ji Kreml povoluje jako pseudoopozici, aby navenek vzbudil zdání rozmanité politické krajiny a demokratické soutěže stran s různým ideovým zaměřením.
Od počátku války je však postoj ruských úřadů stále agresivnější. Strana protestuje proti ruské agresi vůči Ukrajině, což se Kremlu zřetelně nelíbí.
Někdy se objevují i byrokratická omezení. V Petrohradu se polovině kandidátů za stranu Jabloko „ztratily“ dokumenty během jejich odevzdávání komisi a nyní jim hrozí odmítnutí registrace k volbám.