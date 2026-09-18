Volební místnosti se nejdříve otevřely na Kamčatce a Čukotce na Dálném východě, v pátečních osm hodin ráno místního času (čtvrtečních 22:00 SELČ). Souběžně s poslanci federálního parlamentu zde voliči volí také členy regionálních sněmů.
Volit se začalo také na okupovaných územích na východní Ukrajině, mimo jiné v Doněcku v Luhanské oblasti.
Ruský prezident Putin ve středečním televizním projevu k národu řekl, že volby ukážou, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce proti Ukrajině a také semknutost Ruska. Šéf státu vyzval k co největší účasti. Bude společným příspěvkem k vítězství Ruska, prohlásil.
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Jde o první volby od Putinova rozkazu ke vpádu ruských vojsk do sousední země v únoru 2022, který rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
Poprvé se voleb zúčastní voliči na okupovaných ukrajinských územích, o nichž Moskva v rozporu s mezinárodním právem tvrdí, že jsou součástí Ruské federace.
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Hlasování umožní Kremlu zhodnotit náladu ruské veřejnosti v době, kdy dosud selhaly veškeré diplomatické snahy o ukončení krvavého konfliktu.
Volby se konají v situaci, kdy průzkumy veřejného mínění naznačují, že část Rusů pociťuje větší obavy z dopadů konfliktu na svůj život, ekonomika čelí potížím a úřady vyloučily z voleb většinu kandidátů stavějících se proti válce.
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Pro Rusko je pořádání parlamentních voleb náročným úkolem, i když je jejich výsledek prakticky předem jasný. Ekonomické i politické klima vážně poznamenala čtyři a půl roku trvající válka proti Ukrajině.
Nepřátelským dronům se podařilo způsobit rozsáhlé škody na ruských rafineriích a logistických zařízeních. Veřejnost, která již nevnímá boje jako něco vzdáleného, je stále nervóznější.
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Kreml potlačil i sebemenší náznaky nesouhlasu ještě předtím, než na ruském Dálném východě začalo třídenní hlasování. Jediná strana, která se odvážila válku kritizovat, byla bez okolků vyloučena z voleb a několik politiků vystupujících proti válce skončilo ve vězení nebo bylo nuceno uprchnout do zahraničí.
Vzhledem k tomu, že výsledek je předem daný a Putinova politická dominance není bezprostředně ohrožena, vnímají analytici tyto volby jako klíčový nástroj Kremlu k mobilizaci veřejné podpory války a k legitimizaci jeho kroků.