Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jako kůl v Moskvě. S Putinem bude slavit jen pár hostů. Přislíbili Lukašenko a Fico

Autor:
  15:30
Zatímco ještě loni se ruský vládce Vladimir Putin mohl pyšnit, že na jeho vojenskou přehlídku v Moskvě přijelo skoro třicet státníků z celého světa, letos bude stát na tribuně prakticky sám. Zbývá mu jen běloruský diktátor Alexandr Lukašenko. A zřejmě nejvýznamnější host, slovenský premiér Robert Fico, nikdo další dosud není veřejně potvrzený. Fico navíc do Moskvy – podobně komplikovaně jako loni – přijede, na samotnou přehlídku se však nechystá.
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Projev ruského prezidenta Vladimira Putina. (9. května 2025) | foto: Reuters

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
34 fotografií

Loňské osmdesáté výročí ukončení Velké vlastenecké války Kreml pojal ve velkolepém stylu, po Rudém náměstí projížděly nekončící zástupy těžké techniky, zaplněným prostorem duněly pečlivě secvičené kroky vojáků a z tribun shlíželo nejméně sedmadvacet vzácných hostů z řad prezidentů a premiérů spřízněných zemí.

Mimo jiné přijel čínský prezident Si Ťin-pching, prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva nebo Nicolás Maduro, který měl tehdy moc nad Venezuelou ještě pevně v rukou, ale i lídři z Afriky a Asie. Letos nic takového není v plánu. Rusové už před pár dny oznámili, že se sobotní přehlídka obejde bez tanků i raketových systémů. Doma letos zůstanou také kadeti a členové vojenských mládežnických institucí.

A je otázka, s kým vůbec bude Putin přehlídku sledovat. Kreml sice ještě nezveřejnil finální seznam pozvaných státníků, čtyři dny před přehlídkou se však ví jen o dvou – běloruském vládci Alexandru Lukašenkovi a slovenském premiérovi Robertu Ficovi.

Přehlídka v Moskvě bude bez kolony vojenské techniky. Poprvé od začátku války

Ten ovšem v rozporu s dřívějším tvrzením Rusů přímo na přehlídku nepůjde. Podle svých slov si pouze uctí památku obětí druhé světové války u hrobu neznámého vojína a krátce se sejde s Putinem. Fica přitom čeká podobně komplikovaná cesta jako loni vzhledem k tomu, že mu Estonsko zakázalo přelet přes své území.

Polsko zase informovalo, že se problém s podobnou žádostí sám vyřešil, a tedy, že ji slovenská strana zřejmě stáhla. Prvního května pak ovšem české ministerstvo zahraničí v reakci na zprávy v ruských médiích informovalo, že Ficovi žádost o přelet přes Českou republiku bez odkladu povolilo.

Rusko a Ukrajina oznámily kolem Dne vítězství příměří. Zelenskyj navrhl dřívější

Ještě loni si premiér Slovenska během své návštěvy v Moskvě mohl popovídat alespoň se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Letos však o jeho účasti není ani zmínka. Z evropských politiků by podle dřívějších informací deníku Gazeta měl dorazit už jen vůdce bosenských Srbů Milorad Dodik. Ten má prý v plánu být i na přehlídce. Lukašenko podle agentury Belta potvrdil účast už 12. dubna.

A to je vše. Pravidelnými hosty akce bývají i vládci pěti středoasijských zemí v podobě Kazachstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, ani u nich však letos není nic jisté. Portál The Diplomat shrnuje, že se jejich účast rok od roku lišila. Zatímco v roce 2020 se přehlídky zúčastnili čtyři z pěti středoasijských prezidentů, v roce 2021 dorazil pouze Emómalí-ji Rahmón z Tádžikistánu. O rok později, když Putin vpadl na Ukrajinu, nepřijel nikdo. Loni už tam naopak byli všichni.

Co se týká letošního výročí Dne vítězství, kyrgyzský prezident Sadyr Žaparov ho bude podle agentury TASS slavit doma v Biškeku. Zda přijede alespoň některý ze zbývajících čtyř lídrů, zatím není jasné.

Ruské oslavy tak celkově budou mnohem skromnější než kdy v minulosti. Bez vojenské techniky se přehlídka musí obejít poprvé za posledních dvacet let. Na programu je tak pouze pochod vojáků „z různých typů vyšších vojenských vzdělávacích institucí a z některých složek ruských ozbrojených sil“, chybět pak nebude ani tradiční přelet armádních letounů.

Dron zasáhl výškovou budovu nedaleko od Kremlu, pár dní před oslavami Dne vítězství

Podle zahraničních médií i pozorovatelů je důvod jasný – ruské velení se obává útoku ukrajinských dronů. Oficiálně ruské ministerstvo obrany změnu zdůvodnilo „současnou operativní situací“, z Kremlu pak zazněla i věta o „ukrajinských teroristických aktivitách“. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová ovšem poznamenala, že vyřazení techniky z takto významné akce „hodně vypovídá o tom, jak se válka pro Rusko vyvíjí“.

„Neúprosná statistika z bojiště ukazuje, že Rusko ztrácí rekordní počet vojáků,“ doplnila s tím, že je stále zřetelnější, že Rusko nedokáže dosáhnout svých vojenských cílů. Výmluvným vodítkem, jak si Rusko momentálně vede, tak může být i zahraniční účast na sobotních oslavách.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě. Zemi čekají další složitá vyjednávání

Ilie Bolojan (5. května 2026)

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě premiéra Ilieho Bolojana, informují agentury Reuters a AFP. Podle nich nyní zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu. V Rumunsku se před dvěma...

5. května 2026  14:17,  aktualizováno  15:38

Finský prezident se setkal s Babišem. Probrali bezpečnostní situaci i Ukrajinu

Premiér Andrej Babiš přijal na úřadu vlády finského prezidenta Alexandera...

Premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v úterý na úřadu vlády s finským prezidentem Alexanderem Stubbem o bezpečnostní situaci v Evropě, válce na Ukrajině a Blízkém východě či zdravotnictví. Babiš o tom...

5. května 2026  12:12,  aktualizováno  15:34

Jako kůl v Moskvě. S Putinem bude slavit jen pár hostů. Přislíbili Lukašenko a Fico

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Zatímco ještě loni se ruský vládce Vladimir Putin mohl pyšnit, že na jeho vojenskou přehlídku v Moskvě přijelo skoro třicet státníků z celého světa, letos bude stát na tribuně prakticky sám. Zbývá mu...

5. května 2026  15:30

Musíme se chystat i na ozbrojený konflikt velkého rozsahu, vyzval Řehka

Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil...

Pokud na obranu budeme dávat maximálně dvě procenta, znamená to faktické zastavení modernizace armády. Na bezpečnostní konferenci v plzeňském Západočeském muzeu to dnes řekl náčelník Generálního...

5. května 2026  15:26

Do Česka míří silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

Předpovědní mapa srážek za 24 hodin.

Od odpoledne do noci hrozí silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů. Zasáhnou hlavně západ a severozápad Čech. Vítr dosáhne v nárazech až 70 km/h. Meteorologové v této souvislosti...

5. května 2026  15:25

Koalice prosazuje usnesení odmítající jednání sudetských Němců v Brně

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Koalice chce jako první bod jednání dolní komory parlamentu projednat a prosadit usnesení, jímž vyzve, aby se chystané jednání Sudetoněmeckého krajanského sdružení nekonalo v Brně. „Vyjadřujeme...

5. května 2026  11:33,  aktualizováno  15:25

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:03,  aktualizováno  15:16

Muži při práci vzplála dílna. S popáleninami skončil v nemocnici

Při broušení vzplála dílna. Popálený muž byl transportován do pardubické...

Všechny složky IZS zasahují u požáru dílny v Češkově ulici v Pardubicích, kde zrovna pracoval muž. Toho plameny popálily a záchranáři ho odvezli do nemocnice. V dílně se nacházelo i několik...

5. května 2026  14:42,  aktualizováno  15:14

Hřib vyčítá ministryni Mrázové, že zneužívá systém na pomoc potřebným

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Papalášství a zneužívání systému, který má pomáhat potřebným, vyčítá ve Sněmovně předseda Pirátů Zdeněk Hřib ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové. Navrhuje přijetí „lex Mrázová“, tedy takovou...

5. května 2026  5:52,  aktualizováno 

Přečti a pošli to dál. Přes AlzaBoxy lze nově poslat knihy k dalšímu prodeji

Příprava knih na odeslání u linky v Knihobotu.

Největší tuzemský e-shop Alza a digitální antikvariát Knihobot spouští službu, která umožní odesílat nepotřebné tituly k prodeji prostřednictvím Alzaboxů. Dosud sloužily hlavně k doručování a...

5. května 2026  14:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Velryba Timmy po záchranném martyriu zřejmě uhynula, sdělili odborníci

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet. (21. dubna 2026)

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. V tiskové zprávě to uvedli odborníci z Německého muzea...

5. května 2026  14:42,  aktualizováno  14:58

Klima se mění, řešme suché dřevo, řekl v Českém Švýcarsku ministr Červený

Igor Červený, ministr životního prostředí. (5. května 2026)

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) chce otevřít debatu, jak v Českém Švýcarsku zpracovávat staré suché dřevo. V národním parku začal v sobotu hořet les u Rynartic a hasiči, kterých...

5. května 2026  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.