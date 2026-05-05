Loňské osmdesáté výročí ukončení Velké vlastenecké války Kreml pojal ve velkolepém stylu, po Rudém náměstí projížděly nekončící zástupy těžké techniky, zaplněným prostorem duněly pečlivě secvičené kroky vojáků a z tribun shlíželo nejméně sedmadvacet vzácných hostů z řad prezidentů a premiérů spřízněných zemí.
Mimo jiné přijel čínský prezident Si Ťin-pching, prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva nebo Nicolás Maduro, který měl tehdy moc nad Venezuelou ještě pevně v rukou, ale i lídři z Afriky a Asie. Letos nic takového není v plánu. Rusové už před pár dny oznámili, že se sobotní přehlídka obejde bez tanků i raketových systémů. Doma letos zůstanou také kadeti a členové vojenských mládežnických institucí.
A je otázka, s kým vůbec bude Putin přehlídku sledovat. Kreml sice ještě nezveřejnil finální seznam pozvaných státníků, čtyři dny před přehlídkou se však ví jen o dvou – běloruském vládci Alexandru Lukašenkovi a slovenském premiérovi Robertu Ficovi.
Ten ovšem v rozporu s dřívějším tvrzením Rusů přímo na přehlídku nepůjde. Podle svých slov si pouze uctí památku obětí druhé světové války u hrobu neznámého vojína a krátce se sejde s Putinem. Fica přitom čeká podobně komplikovaná cesta jako loni vzhledem k tomu, že mu Estonsko zakázalo přelet přes své území.
Polsko zase informovalo, že se problém s podobnou žádostí sám vyřešil, a tedy, že ji slovenská strana zřejmě stáhla. Prvního května pak ovšem české ministerstvo zahraničí v reakci na zprávy v ruských médiích informovalo, že Ficovi žádost o přelet přes Českou republiku bez odkladu povolilo.
Ještě loni si premiér Slovenska během své návštěvy v Moskvě mohl popovídat alespoň se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Letos však o jeho účasti není ani zmínka. Z evropských politiků by podle dřívějších informací deníku Gazeta měl dorazit už jen vůdce bosenských Srbů Milorad Dodik. Ten má prý v plánu být i na přehlídce. Lukašenko podle agentury Belta potvrdil účast už 12. dubna.
A to je vše. Pravidelnými hosty akce bývají i vládci pěti středoasijských zemí v podobě Kazachstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, ani u nich však letos není nic jisté. Portál The Diplomat shrnuje, že se jejich účast rok od roku lišila. Zatímco v roce 2020 se přehlídky zúčastnili čtyři z pěti středoasijských prezidentů, v roce 2021 dorazil pouze Emómalí-ji Rahmón z Tádžikistánu. O rok později, když Putin vpadl na Ukrajinu, nepřijel nikdo. Loni už tam naopak byli všichni.
Co se týká letošního výročí Dne vítězství, kyrgyzský prezident Sadyr Žaparov ho bude podle agentury TASS slavit doma v Biškeku. Zda přijede alespoň některý ze zbývajících čtyř lídrů, zatím není jasné.
Ruské oslavy tak celkově budou mnohem skromnější než kdy v minulosti. Bez vojenské techniky se přehlídka musí obejít poprvé za posledních dvacet let. Na programu je tak pouze pochod vojáků „z různých typů vyšších vojenských vzdělávacích institucí a z některých složek ruských ozbrojených sil“, chybět pak nebude ani tradiční přelet armádních letounů.
Podle zahraničních médií i pozorovatelů je důvod jasný – ruské velení se obává útoku ukrajinských dronů. Oficiálně ruské ministerstvo obrany změnu zdůvodnilo „současnou operativní situací“, z Kremlu pak zazněla i věta o „ukrajinských teroristických aktivitách“. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová ovšem poznamenala, že vyřazení techniky z takto významné akce „hodně vypovídá o tom, jak se válka pro Rusko vyvíjí“.
„Neúprosná statistika z bojiště ukazuje, že Rusko ztrácí rekordní počet vojáků,“ doplnila s tím, že je stále zřetelnější, že Rusko nedokáže dosáhnout svých vojenských cílů. Výmluvným vodítkem, jak si Rusko momentálně vede, tak může být i zahraniční účast na sobotních oslavách.