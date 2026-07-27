Místo pompézní flotily jen plakát. Rusko omezilo oslavy Dne námořnictva

Na záběrech z Petrohradu zveřejněných ruským kanálem Izvestia je vidět, že v pozadí přehlídky byl pouze obrovský plakát s ruskou válečnou ponorkou. Tradiční přehlídka vojenské námořní techniky letos chyběla. Ukrajinský server Militarnyi popsal, že letošní program byl omezen na koncerty, muzejní výstavy a pietní ceremonie.
Ruská opoziční a ukrajinská média píší o tom, že přehlídka se v plné parádě neuskutečnila z bezpečnostních důvodů. Potvrzují to i zdroje serveru Fontanka. „Chápejte, teď na to není vhodný čas,“ poznamenal anonymní zdroj z ruského námořnictva. Zdroje Fontanky z ministerstva obrany a velení námořnictva během července rovněž uvedly, že žádné rozkazy shora neobdržely, ačkoli přípravy měly být v plném proudu.
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Osekaných oslav se zúčastnil i ruský prezident Vladimir Putin. Podle státní agentury TASS během slavnosti udělil devět státních vyznamenání. Mezi vyznamenanými byli i „účastníci speciální vojenské operace“, jak Rusko tituluje invazi na Ukrajinu, a „obránci Krymského poloostrova“. O omezeném formátu akce agentura neinformovala, stejně tak ani ruské úřady oficiální stanovisko neuvedly.
„Flotily zasazují nepříteli drtivé údery vysoce přesnými zbraněmi. Námořní pěchota postupuje vpřed, bojuje statečně, obratně a nebojácně. Celá země je podporuje a čeká na jejich vítězný návrat domů,“ citoval vyjádření Putina ruský nezávislý telegramový kanál Astra. Informoval rovněž o tom, že si obyvatelé Petrohradu během přehlídky stěžovali na rozsáhlé výpadky internetu.
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Přehlídka se tradičně koná i v Kronštadtu, kde sídlí základna ruské Baltské flotily. Ani tam se letos ukázka námořnické síly nekonala. Média v těchto souvislostech připomínají ukrajinské útoky hluboko na ruském území.
Na začátku července totiž Ukrajina zasáhla lodě právě v Kronštadtu. Ve stejném období trefila také ropné terminály v Petrohradské oblasti. V posledních dnech Ukrajinci zaútočili rovněž na sklady prodejce Wildberries, sídlící v Petrohradu.
Druhé největší ruské město Petrohrad (červeně) a pevnost Kronštadt
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Demonstrace vojenské síly Rusko v posledních letech omezuje. V roce 2024 zrušilo kronštadtskou část přehlídky, o rok později pak celou oslavu Dne námořnictva.
Tradiční oslavy sovětského vítězství ve druhé světové válce, konané 9. května, letos trvaly pouze hodinu a chyběla na nich těžká vojenská technika. Ruské ministerstvo obrany to tehdy odůvodnilo slovy o „současné operační situaci“ bez bližší specifikace. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tehdy zase hovořil o „obecné atmosféře“.
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9. května 2026