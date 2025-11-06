Odsouzený sedmadvacetiletý Dmitrij Kurašov podle SBU loni v lednu společně s dalšími ruskými vojáky zaútočil na ukrajinské pozice u obce Prijutne v Záporožské oblasti.
„Během útoku z bezprostřední blízkosti zastřelil vojáka ukrajinských ozbrojených sil, který se během bojů vzdal poté, co na odražení nepřátelského útoku vydal všechnu munici,“ uvádí SBU. Agentura Reuters zastřeleného ukrajinského vojáka identifikovala jako Vitalije Hodňuka.
Podle ukrajinské generální prokuratury vyšel ze zákopu beze zbraně, zvedl ruce a ukázal, že se vzdává. „Na žádost ruských vojáků poklekl - a v tu chvíli okupant zahájil palbu ze samopalu. Ukrajinský voják na místě zemřel,“ uvedla prokuratura.
Dodala, že ještě téhož dne při ukrajinském protiútoku skončil naopak v ukrajinském zajetí Kurašov, kterého pak armáda předala ukrajinské policii.
Kurašov byl dříve odsouzený i v Rusku
Soud ho nyní shledal vinným z porušení zákonů a zvyklostí války ve spojení s úmyslnou vraždou, uvedl web Ukrajinska pravda. Podle Reuters Kurašov u soudu přiznal vinu, ale později novinářům řekl, že je nevinný a chce být vyměněn v rámci výměny zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem.
Kurašov byl dříve odsouzený i v Rusku. Aby se tam vyhnul trestu za krádež, podepsal v listopadu 2023 smlouvu s ruskými ozbrojenými silami a byl vyslán bojovat do Záporožské oblasti.
Rozsudek nad Kurašovem má pro Ukrajinu symbolický význam, protože podle Kyjeva ruští vojáci zabili řadu ukrajinských válečných zajatců, ale podezřelí se obvykle nacházejí mimo ukrajinskou jurisdikci.
Ukrajinská generální prokuratura Reuters sdělila, že úřady vyšetřují vraždy 322 ukrajinských vojáků, kteří se od ruské invaze do země nepříteli vzdali nebo složili zbraně. Rusko, které na sousední Ukrajinu vpadlo v únoru 2022, popírá, že by jeho jednotky páchaly válečné zločiny.