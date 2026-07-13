Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Na videu je vidět ruský voják na korbě nákladního vozu, jak bere do rukou kulomet původně určený pro sovětské vrtulníky Mi-24. Zbraň se s ním po výstřelu začne nekontrolovaně točit dokola. Voják bezmocně vlaje za rotujícím kulometem, načež spadne z vozidla na zem.
„Létající“ voják je tak výrazným úkazem, že lze snadno přehlédnout další podivuhodné části videa. Kulomet „plival“ olovo tak zběsile, že druhý voják se musel rychle skrčit, aby mu kulky nerozthly tvář a vyhnul se i míhající se zbrani.
A aby se svým kolegou dokázal, že jsou skutečně sehraní jako Pat a Mat, sáhl do té doby duchapřítomný voják na rozpálenou hlaveň poté, co se kulomet zastavil. Logicky se popálil, což je patrné z jeho následné rozhněvané reakce.
Video se zdá tak neuvěřitelné, že se přirozeně objevují názory, zda nejde o výtvor umělé inteligence. Podle pozorovatelů je však zřejmě autentické. „Jakkoli se to video může zdát zvláštní, nevypadá to, že by ho vytvořila umělá inteligence,“ napsal na Telegramu nezávislý ruský vojenský analytik Jan Matvejev s tím, že mechanický výsledek takto špatně zkonstruované lafety byl v podstatě logický.
|
Ukrajinci trefili za týden devadesát ruských lodí. Na Krymu je benzin za stovku
Jako první video 12. července zveřejnil telegramový kanál „Blindáž ďadi Žory“ ( Úkryt strýčka Žory). „Kluci z mobilních palebných skupin, opatrně. Všichni jsou celí, nikdo nebyl zasažen,“ napsal autor. Následně se záběry objevily i na dalších účtech. Telegramový kanál Voennyj Osvedomitel (Vojenský informátor) je zveřejnil s lakonickým popiskem: „Neudržel se“.
Podle ruského portálu Top War, který se zaměřuje na vojenství, video odhaluje hlavní úskalí kulometu, které se projevuje i poté, co byl „přizemněn“ a začal se používat proti dronům. „Kulomet se ukazuje jako nadměrně výkonný. Čtyřhlavňový kulomet ráže 12,7 mm s rotujícím svazkem hlavní disponuje obrovskou ničivou silou a zpětným rázem,“ podotýká portál.