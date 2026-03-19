Video z mateřské školky „Neposeda“ v Belgorodské oblasti zveřejnil na síti X kanál Nexta. Voják na něm holčičce ukazuje, jak zacházet se zbraní, která ve válce proti Ukrajině každodenně zabíjí.
Nexta k videu ironicky poznamenala, že Rusové učí děti už v brzkém věku, jak umírat v zákopech.
Po absolvování školky další válečná edukace pokračuje. Deník Novaja Gazeta nedávno informoval o změně v ruských školních osnovách, po nichž se děti v rámci základů vlastenecké obrany a bezpečnosti učí, jak drony konkrétně sestavovat.
Rusko k výuce dokonce do škol zakoupilo vybavení čítající makety zbraní nebo třeba přístroje nočního vidění. K dispozici žáci mají i simulátory letu dronů.