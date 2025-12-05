Jedenadvacetiletý Alexandr se před nástupem do armády živil jako průvodčí a podle svých slov měl protiválečné postoje. Když jej loni na podzim povolali, přidělili ho k ceremoniální jednotce na jihu Ruska, kde měl hlídat základnu a chodit na pohřby padlých. Pak ovšem udělal „největší a nejvážnější chybu“ svého života – na začátku letošního roku se rozhodl s armádou podepsat smlouvu. „Jen jsem chtěl v životě změnu,“ vypráví.
„Když podepíšete smlouvu, nemůžete odejít. Je to jako moderní forma nevolnictví. Nemáte žádná práva. Seberou vám telefon, pas a doklady.“