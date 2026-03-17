Dánská bezpečnostní a zpravodajská služba (PET) a vojenská zpravodajská služba (FE) ve společném prohlášení uvedly, že volební kampaň by mohly poznamenat dezinformace a kyberútoky „s cílem zasít rozkol, ovlivnit veřejnou debatu nebo zaútočit na kandidáty, strany či konkrétní politické programy“.
Zpravodajské služby skandinávské země varovaly před hrozbami pocházejícími hlavně z Ruska. Nevyloučily však, že podvratná činnost by mohla pocházet také z jiných státních aktérů, zejména ze strany Spojených států.
„Prohlášená touha Spojených států zmocnit se Grónska vedla k šíření dezinformací týkajících se Dánského království, což by mohlo vyvolat nejistotu před volbami,“ uvedla agentura AFP.
„Pozornost, kterou Dánsku věnují Spojené státy, vytvořila nové mezinárodní rozporové linie, které by zahraniční státy jako Rusko a Čína mohly využít k získání vlivu,“ dodává agentura.
Parlamentní volby, které se v Dánsku konají příští týden v úterý, doprovází stín také grónské krize. Tamní sociálnědemokratická premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila volby na konci února, přestože na vyhlášení měla čas až do podzimu. Experti spojují její rozhodnutí s celkovým úpadkem preferencí strany. Frederiksenová podle nich tak chce využít dozvuků dobře zvládnuté grónské krize – i proto vyhlásila volby v takto brzkém termínu.
Jedním z hlavních témat dánských voleb je zavedení takzvané daně z bohatství. Frederiksenová po vládnutí s dvěma pravicovými stranami tentokrát sází na levicovější politické recepty. Oproti minulým volbám si její strana totiž podle průzkumů pohoršila o více než šest procentních bodů. Podstatné množství voličů ztratily také další vládní strany Venstre a Strana umírněných.