Kvůli mrhání peněz se auditoři obrátili na prezidenta Vladimira Putina a také na generální prokuraturu. Podle zprávy navíc hrozí, že práva na lék na impotenci z dosud nedotaženého vývoje, placeného státem, padnou do rukou průmyslového partnera, soukromé firmy bývalého ruského poslance Vladimira Bryncalova, která patří k největším hráčům v ruské farmacii.
Projekt, financovaný v letech 2017 až 2025, vedlo středisko biomedicínských technologií federální agentury FMBA. Lék se měl vyrábět z pižma kabara pižmového, což je drobný jelínek, jehož pižmo se využívalo při výrobě voňavek a také má pověst afrodisiaka.
Léky z pižma měly kromě nápravy erektilní dysfunkce posloužit i k léčbě traumatických poranění mozku či ischemické cévní mozkové příhody (poslední tři léky dosud neobdržely názvy). V plánu byla výstavba chovné stanice u města Gorno-Altajsk na jihozápadní Sibiři a také laboratoře u Moskvy, ale ty se dostavět nepodařilo.
|
Přichází ruská viagra. Originál už Rusové brzy neseženou, prodej přitom rostl
Klíčový cíl projektu – vytvoření uzavřeného cyklu výroby domácích léčiv z pižma – se podle auditorů nepodařilo splnit. Lék Muskuliv určený k léčbě impotence se vyvíjel za použití suroviny koupené na trhu, a ne získané z chovné stanice. Klinické studie se nekonaly ve státních, ale soukromých zařízeních. Nakonec se místo léků podařilo vyvinout jen doplňky stravy.
To lze podle expertů sotva pokládat za alternativu k viagře, navíc u doplňků stravy stačí splnit mnohem mírnější požadavky než v případě léků. Přírodní preparáty – oproti syntetickým lékům – nelze přesně dávkovat. A po doplňcích stravy sahají spíše lidé, kteří nejsou připraveni zajít k lékaři, poznamenal portál The Moscow Times.