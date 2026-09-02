Rozruch vzbudila prezidentská kolona. Přímo v její sestavě se pohyboval terénní pick-up vybavený těžkým protiletadlovým kulometem. Pojízdná palebná podpora ve městě ukazuje na obavu z možného vzdušného úderu či dronového útoku.
Manévry doprovázejí každoroční Východní ekonomické fórum, které potrvá do 4. září. Politicko-ekonomická konference zaměřená na vztahy Moskvy s Asií tak letos začala především jako demonstrace neustálých obav Putinových bezpečnostních složek.
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Nejedná se přitom o nahodilý výstřelek, přísná bezpečnostní opatření byla přijata i v okolí Putinových rezidencí, u nichž byly rozmístěny i protiletadlové komplexy Pancir-S1.