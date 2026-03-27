Vztahy Ruska a Evropské unie jsou v krizi, ale ne naší vinou, prohlásil Putin

  13:39
Vztahy Ruska s Evropou jsou v krizi, řekl v pátek na zasedání bezpečnostní rady ruský vládce Vladimir Putin. Nestalo se to podle něj vinou Ruska, ale dřívějšího vedení Spojených států a různých zemí Evropské unie. Dřívější americká administrativa a některé státy EU podle Putina podpořily „státní převrat na Ukrajině“.

„Je zřejmé, že vztahy Ruska se zeměmi Evropy procházejí krizí – ne naší vinou, a odkazy na události na Ukrajině zde nemají dostatečné opodstatnění, protože samotná krize vznikla vinou předchozí americké administrativy a řady předních evropských zemí,“ řekl Putin účastníkům schůze podle oficiálního webu Kremlu.

„Právě oni podpořili státní převrat na Ukrajině, který se poté stal příčinou řady tragických událostí, které se na ukrajinském směru odehrávají dodnes. Ještě jednou chci zdůraznit: nikdy jsme se nevzdali rozvoje těchto vztahů, obnovy těchto vztahů,“ dodal, než předal slovo ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi.

Přispějte na válku, vyzval Putin šéfy firem. Vlastník superjachty slíbil miliardy rublů

Od listopadu 2013 do února 2014 Ukrajinci masově protestovali proti rozhodnutí tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče nepodepsat asociační dohodu mezi Ukrajinou a EU. Snahy potlačit protestní hnutí si vyžádaly životy zhruba stovky lidí.

Janukovyč uprchl do Ruska a brzy po těchto událostech Rusko v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny. Na rozkaz šéfa Kremlu pak ruská vojska 24. února 2022 vpadla na Ukrajinu a rozpoutala nejkrvavější konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Ukrajina se od té doby invazním silám brání s pomocí západních spojenců.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

Marže u pohonných hmot jsou nehorázné, říká Babiš. Navrhne jejich zastropování

Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády. (23. března 2026)

Premiér Andrej Babiš by rád kontroloval marže u prodeje pohonných hmot a zastropoval jejich výši na třech korunách za litr. V pondělí se má k tomu sejít vláda. „To, co předvádí čerpačky, je...

27. března 2026  12:36,  aktualizováno  14:01

Politici nás krmí nenávistí k LGBT, ale lidé u nás takoví nejsou, hlásí slovenský herec

Premium
Tanečník a držitel Ceny Thálie za alternativní divadlo Martin Talaga

Slovenský tanečník, choreograf a drag queen performer Martin Talaga získal v roce 2025 prestižní ocenění Cena Thálie v kategorii alternativní divadlo za ztvárnění blonďaté femme fatale v představení...

27. března 2026

Požár v budově smíchovského nádraží. Vzňal se odpad ve sklepě

Zásah hasičů při požáru na smíchovském nádraží (27. března 2026).

Hasiči a zdravotničtí záchranáři dnes odpoledne zasahovali u menšího požáru na vlakovém nádraží na pražském Smíchově. Podle jejich informací hořelo ve sklepě administrativní budovy. Zřejmě se vzňal...

27. března 2026  13:43,  aktualizováno 

OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko

Královna Alžběta II. při své návštěvě Brna a České republiky v roce 1996....

Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její...

27. března 2026  13:56

Šířil falešnou fotku. Náměstek za SPD se má Minářovi a Halíkovi osobně omluvit

Zdeněk Kettner (SPD). Spolek Milion chvilek pro demokracii upozornil, že...

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) na sociální síti X oznámil, že jeho náměstek Zdeněk Kettner (SPD) se musí osobně omluvit šéfovi Milionu chvilek Mikuláši Mináři a teologovi Tomáši Halíkovi....

27. března 2026  11:15,  aktualizováno  13:52

Záběry ukazují výstavbu dálnice D6 z výšky. ŘSD narazilo na problémy

Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)

Výstavbu úseku dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku komplikuje geologické složení podkladu. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se tak hledají technické...

27. března 2026  13:42

Vztahy Ruska a Evropské unie jsou v krizi, ale ne naší vinou, prohlásil Putin

Ruský diktátor Vladimir Putin (27. března 2026)

Vztahy Ruska s Evropou jsou v krizi, řekl v pátek na zasedání bezpečnostní rady ruský vládce Vladimir Putin. Nestalo se to podle něj vinou Ruska, ale dřívějšího vedení Spojených států a různých zemí...

27. března 2026  13:39

Pes sežral uzeniny se zapíchanými hřebíky a neznámou látkou, šlo mu o život

Pes sežral párky, ve kterých byly zapíchané dlouhé hřebíky.

Na policii v Písku se obrátil muž, jehož pes sežral párky, ve kterých byly zapíchané hřebíky a neznámá růžová látka. Pes vše vyzvrátil a přežil, kriminalisté případ prověřují pro podezření ze...

27. března 2026  13:15

Návštěva se zvrtla. Muž si z baru přivedl domů mladíka, ten ho zbil a okradl

(ilustrační foto)

Přivést si domů neznámou návštěvu z baru se minulý týden nevyplatilo sedmatřicetiletému muži z Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Společníka z blízkého lokálu pozval k sobě do bytu, kde ze z něj...

27. března 2026  12:51

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

27. března 2026  12:33

Asistovanou sebevraždu zvolila pohybem očí. Pro Italku připravili speciální přístroj

Pacient s onemocněním covid-19 na jednotce intenzivní péče v nemocnici Circolo...

V Itálii ve středu zemřela pětapadesátiletá žena, které soud umožnil provést asistovanou sebevraždu prostřednictvím přístroje vytvořeného speciálně pro ni. Žena trpěla pokročilou roztroušenou...

27. března 2026  12:30

Čelíme témuž. Zelenskyj na návštěvě u Saúdů oznámil obrannou dohodu

Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. (27. března 2026)

Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Oznámil to v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí...

27. března 2026  12:11

