Vztahy Ruska a Evropské unie jsou v krizi, ale ne naší vinou, prohlásil Putin

„Je zřejmé, že vztahy Ruska se zeměmi Evropy procházejí krizí – ne naší vinou, a odkazy na události na Ukrajině zde nemají dostatečné opodstatnění, protože samotná krize vznikla vinou předchozí americké administrativy a řady předních evropských zemí,“ řekl Putin účastníkům schůze podle oficiálního webu Kremlu.
„Právě oni podpořili státní převrat na Ukrajině, který se poté stal příčinou řady tragických událostí, které se na ukrajinském směru odehrávají dodnes. Ještě jednou chci zdůraznit: nikdy jsme se nevzdali rozvoje těchto vztahů, obnovy těchto vztahů,“ dodal, než předal slovo ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi.
Od listopadu 2013 do února 2014 Ukrajinci masově protestovali proti rozhodnutí tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče nepodepsat asociační dohodu mezi Ukrajinou a EU. Snahy potlačit protestní hnutí si vyžádaly životy zhruba stovky lidí.
Janukovyč uprchl do Ruska a brzy po těchto událostech Rusko v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny. Na rozkaz šéfa Kremlu pak ruská vojska 24. února 2022 vpadla na Ukrajinu a rozpoutala nejkrvavější konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Ukrajina se od té doby invazním silám brání s pomocí západních spojenců.