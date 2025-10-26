Putin navštívil ruské velitelství. Dostal hlášení o situaci v prostoru fronty

Autor: ,
Sledujeme online   7:58
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil jedno z velitelství ruských sil, které jsou zapojeny do bojů na Ukrajině, uvedly ráno agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Podle ruské státní TASS si Putin v přítomnosti šéfa generálního štábu Valerije Gerasimova a dalších velitelů poslechl hlášení o situaci v prostoru „Speciální vojenské operace“, jak Moskva označuje ruskou agresi vůči Ukrajině.
Ruský prezident Vladimir Putin na odborně-analytickém fóru Valdajský klub v...

Ruský prezident Vladimir Putin na odborně-analytickém fóru Valdajský klub v Soči (2. října 2025) | foto: AP

Ruský prezident Vladimir Putin přihlížel testu ruských jaderných sil, který se...
Ruský prezident Vladimir Putin. (23. října 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin na odborně-analytickém fóru Valdajský klub v...
Ruský prezident Vladimir Putin pořádá tiskovou konferenci po summitu...
11 fotografií

Gerasimov Putinovi podle agentur mimo jiné řekl, že ruské síly obklíčily strategický Pokrovsk, a informoval jej o testu nové mezikontinentální střely Burevestnik.

Podle Peskova se tak Putin například dozvěděl, že proti ruským jednotkám v okolí ukrajinského města Kupjansk stojí přibližně pět tisíc ukrajinských vojáků. V Pokrovsku, který prokremelská média označují ruským názvem Krasnoarmějsk, se podle TASS brání okolo 5 500 příslušníků ukrajinské armády

Které přesně velitelství ruský prezident navštívil, ani kdy se tak konkrétně stalo, ruská média neuvádí. „Vojáci vrchnímu veliteli předložili kompletní informaci o dění na frontě,“ poznamenal Peskov.

Podle TASS šéf štábu Gerasimov při setkání s Putinem uvedl, že ruské jednotky obklíčily ukrajinské síly v Pokrovsku. Předcházela tomu podle něj soustředěná dělostřelecká palba do hloubky ukrajinské obrany a také „zajištění izolace oblasti bojů“. Podobná sdělení není možné ověřit z nezávislých zdrojů, ukrajinská armáda na slova ruského generála zatím nereagovala.

Trump odmítá jednat s Putinem. Nejdřív chce mírovou dohodu o Ukrajině

Tetování nové mezikontinentální střely

Gerasimov také podle Reuters Putina informoval, že Rusko otestovalo novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a jaderným pohonem označovanou jako Burevestnik. Zbraň uletěla 14 tisíc kilometrů a ve vzduchu se udržela po přibližně 15 hodin, uvedl generál.

Ruské oznámení o testu střely přichází v době, kdy Spojené státy pozastavily, ale neukončily, diskuse s Ukrajinou o možném poskytnutí americký střel s plochou dráhou letu Tomahawk, které by napadené zemi umožnily zasahovat cíle hluboko v ruském týlu.

O získání Pokrovska se ruské síly snaží už řadu měsíců, v posledních dnech se jim podle podle analytiků ukrajinského serveru DeepState zřejmě podařilo proniknout do jižní části města.

Ruský útok na Kyjev si vyžádal tři oběti. Mezi zraněnými je i sedm dětí

Ruské ministerstvo obrany v neděli ráno oznámilo, že protivzdušná obrana zlikvidovala nad ruskými regiony a také na Černým a Azovským mořem celkem 82 ukrajinských bezpilotních prostředků, uvedly agentury.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Putin navštívil ruské velitelství. Dostal hlášení o situaci v prostoru fronty

Sledujeme online

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil jedno z velitelství ruských sil, které jsou zapojeny do bojů na Ukrajině, uvedly ráno agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Podle ruské...

26. října 2025  7:58

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou. Požár doprovázely výbuchy

V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely výbuchy zábavní pyrotechniky i tlakových lahví a okolí zaplnil štiplavý kouř s chemickým zápachem....

25. října 2025  21:04,  aktualizováno  26. 10. 7:50

Ruský útok na Kyjev si vyžádal tři oběti. Mezi zraněnými je i sedm dětí

Sledujeme online

Tři lidé v sobotu v noci zemřeli po ruském vzdušném útoku na Kyjev, uvedla ráno ukrajinská služba pro mimořádné situace. Zraněno je podle úřadů 29 lidí, včetně sedmi dětí. Podle dřívějšího vyjádření...

26. října 2025  7:17

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

26. října 2025

EU se pře o práva cestujících, řeší se zpoždění i kufr v ceně letenky

Spory o reformu práv cestujících v letecké dopravě proti sobě názorově postavily vrcholné instituce Evropské unie. Zatímco Evropský parlament prosazuje snazší cestu k odškodnému a příruční kufry v...

26. října 2025

Stalin udělal dlouhý nos. Věrného bodyguarda s foťákem poslal do gulagu

Říkali mu Stalinův stín. Jenže Nikolaj Sidorovič Vlasik nebyl jen osobním strážcem sovětského vůdce, fungoval i jako majordomus, vychovatel jeho dětí a osobní fotograf. Příběh věrného bodyguarda a...

26. října 2025

Trapnost už je bohužel passé. Doba je těžká a humor se proměnil, říká Krobot

Premium

Dětství prožil v podhůří Jeseníků. „Když tam přijedu, automaticky přecházím do hornomoravského nářečí. Je to pro mě přirozené. Mám tam kořeny. V Praze žiju už čtyřiačtyřicet let, ale tam se cítím...

26. října 2025

Tenistům sebrali klub a pozemky v Karlíně. O vše přišli za prapodivných okolností

Premium

Desítky let chodili hrát tenisté na pražský Libeňský ostrov do tamního klubu TJ Karlín Tesla tenis. Kurty měli na svém pozemku. Stejně tak jim patřila i zdejší budova. O vše ale za prapodivných...

26. října 2025

Trump odmítá jednat s Putinem. Nejdřív chce mírovou dohodu o Ukrajině

Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že se s ruským protějškem Vladimirem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Informuje o tom agentura...

25. října 2025  22:24

Kdy letos končí letní čas a vrací se „zimní“. A v kolik bude večer tma

Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, letos skončí pocitově o něco dřív. Ručičky hodin se posouvají každý rok stejně, poslední říjnový víkend. Letos však říjen končí v pátek 31., a tak se k...

25. října 2025  21:59

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Irové si zvolili prezidentku. Stane se jí levicová Catherine Connollyová

Páteční prezidentské volby v Irsku vyhrála levicová poslankyně Catherine Connollyová, která kandidovala jako nezávislá, vyplývá to ze zveřejněných oficiálních výsledků. K vítězství političce ještě...

25. října 2025  13:09,  aktualizováno  20:57

Izrael i přes příměří opět zaútočil v Pásmu Gazy. Cílil na člena Islámského džihádu

Izraelská armáda oznámila, že v sobotu provedla cílený úder namířený na člena teroristické skupiny Islámský džihád v centrálním Pásmu Gazy. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel...

25. října 2025  20:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.